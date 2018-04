Sáng 26-4, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được đơn cầu cứu của gia đình ông NVK (trú xã An Sơn) đề nghị vào cuộc tìm kiếm con trai của mình là NVV (20 tuổi) đã biệt tích vì đi theo Hội thánh Đức Chúa Trời. Theo đơn của ông K., con trai ông đã mất liên lạc từ mấy tháng nay, gia đình chỉ biết V. đã theo Hội thánh Đức Chúa Trời vì thấy trang Facebook cá nhân của V. đăng tải hàng loạt hình ảnh về tổ chức này. Ông K. cho hay con trai ông vào học tại Trường ĐH C. từ năm 2016, năm đầu học tại Hà Nam, qua năm thứ hai V. chuyển về Hà Nội học. Sau khi về Hà Nội, V. đi học được vài buổi, sau đó bỏ bê việc học hành. Gia đình cũng mất liên lạc với V. từ đó, người nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng V. vẫn bặt vô âm tín.



Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp mà người dân trình báo, đề nghị lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên vào cuộc đưa người thân đã tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời trở về cuộc sống bình thường.

Anh ĐTT (trú xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) có vợ là chị BTA (25 tuổi) tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời từ năm 2016. Từ khi tham gia vào nhóm này, chị A. có biểu hiện bất thường, về nhà đòi đập bát hương, không ăn đồ thờ cúng. Gia đình anh trở nên lục đục, vợ anh bế con đi khỏi nhà để theo hội thánh này, hơn năm nay anh T. không thể liên lạc được với vợ con.