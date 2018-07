Bắt giam Vũ Trọng Lương, lộ thêm người liên quan

Sơn La lý giải về điểm thi bất thường Sơn La là tỉnh có điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất thường so với các địa phương khác, kể cả Hà Nội và TP.HCM. Khá nhiều thí sinh có điểm 9 và 10, trong số này có hai thí sinh thuộc Trường THPT chuyên Sơn La nằm trong tốp 11 thí sinh có điểm thi cao nhất nước. Đáng chú ý là điểm thi thử của hai thí sinh này chênh lệch rất lớn so với điểm thi chính thức. Chiều 20-7, trả lời báo chí, ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết đợt thi thử được Trường THPT chuyên Sơn La tổ chức vào tháng 3-2018, cách kỳ thi THPT quốc gia ba tháng. Thời điểm thi thử, có thể các thí sinh chưa tích lũy đủ kiến thức để làm bài tốt; sau thi thử thì các em có tới hơn ba tháng để luyện thi. Các em không chỉ luyện thi do nhà trường tổ chức mà một số gia đình còn thuê cả gia sư. “Hơn ba tháng đó là toàn tâm toàn ý cho việc luyện thi. Sau khi tổng kết xong, các em còn rất nhiều thời gian để tập trung ôn luyện những môn xét tuyển đại học, hoàn toàn có khả năng đạt được mục đích của mình” - ông Quang nói.