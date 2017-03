Bộ ảnh kỷ yếu cực chất của học sinh Trường Phan Bội Châu

Ảnh kỷ yếu của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An).

Xuất hiện trong bộ ảnh với trang phục giản dị: áo sơmi trắng, đồng phục của trường, những cô cậu học trò xứ Nghệ gây ấn tượng với người xem bởi sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Bộ ảnh do những nhiếp ảnh gia của Thái Bảo studio thực hiện tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An).



Không ít bạn trẻ cảm thấy hâm mộ và có phần “gato” với bộ ảnh kỷ yếu này. Em Hoàng Lê Yến Nhi, học sinh khóa 41 của trường, chia sẻ: “Năm ngoái chụp K41 đúng hôm flycam hỏng. Năm nay nhìn ảnh, tụi cháu gato ghê. chúc K42 vượt vũ môn thành công rực rỡ!”.

Nhiếp ảnh gia Thái Xuân Anh cho biết ý tưởng và cách tạo hình là do các học sinh Trường THPT Phan Bội Châu lên ý tưởng. Không phải là lần đầu tiên tới đây thực hiện bộ ảnh kỷ yếu cho các bạn nhưng học sinh của trường luôn dành cho anh nhiều bất ngờ.

Anh và êkíp đã làm việc liên tục trong hai tiếng đồng hồ để có được bộ ảnh này. “Hôm ấy nắng to, hơi mệt nhưng vui. Gặp lại những bạn trẻ, thấy mình như trở lại với những năm tháng hồn nhiên ấy, sung hơn. Ảnh chụp kỷ yếu quan trọng nhất là khoảnh khắc. Chụp giữ khoảnh khắc nên phải đứng nhiều hướng mới lấy được. Như cảnh thả bóng, người ở trên tầng góc trái, người ở trên cây góc phải, người ở dưới bắn lên để lấy phần tay thả bóng lên trời”.

“Chúc các bạn mãi mãi giữ được lửa như vậy, luôn là niềm tự hào của mỗi con người xứ Nghệ. Hãy thành công trong những kỳ thi sắp tới nhé” - nhiếp ảnh gia Thái Xuân Anh chia sẻ.

Rồi mai đây, khi đi qua tuổi thanh xuân sôi nổi, nhiều thăng trầm, những cô cậu học trò năm xưa sẽ thấm thía hơn câu nói của chàng trai Kha Cảnh Đằng, nhân vật chính trong bộ phim You’re the apple of my eye (dịch: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi): “Tuổi trẻ như cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa”.

Văng vẳng đâu đây những câu thơ Chiếc lá đầu tiên của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm:

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Bài hát đầu, xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

Xin gửi tới các bạn bộ ảnh Kỷ yếu của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An).