Cần Thơ: Đảm bảo ANTT, ANGT để thi THPT quốc gia tốt đẹp

Chiều nay, 24-6, thí sinh cả nước sẽ đến phòng thi làm thủ tục, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2018.



Trong sáng nay, lực lượng công an đã có mặt túc trực tại tất cả điểm thi đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tốt đẹp.

Tại cụm thi Cần Thơ có có 13.068 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 9.488 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục THPT) với 27 điểm thi.

Đến nay công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã được chuẩn bị và triển khai thực hiện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP, trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố lực lượng công an đã triển khai các công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi.

Theo đó công an thành phố đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ công tác trao đề thi, coi thi, vận chuyển bài thi đến nơi chấm an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, giao thông quận, huyện phối hợp với thanh tra giao thông túc trực để điều tiết, giải tỏa kịp thời, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trước trong và sau kỳ thi.

Trước đó, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện công tác tăng cường bảo đảm TTATGT cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2018 diễn ra trong tháng 6.

Theo đó, chủ tịch UBND TP giao Sở GTVT xây dựng phương án và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia điều tiết, phân luồng trên các tuyến đường. Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng đường bộ, bảo đảm TTATGT tại các bến xe, bến tàu. Đề nghị các doanh nghiệp vận tải hành khách bổ sung phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật, tăng thêm chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh.

Giao Ban ATGT các quận, huyện phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm và các địa điểm tổ chức thi. Đặc biệt các quận, huyện như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức thi, các tuyến giao thông trọng điểm, các bến xe, bến tàu.

Giao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tham gia trợ giúp, hướng dẫn thí sinh và người nhà trong việc đi, đến địa điểm thi và địa điểm nghỉ ngơi sao cho thuận lợi nhất.



Các đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ các thi sinh.