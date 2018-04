Vụ cô giáo đánh, mắng trẻ là thú: Hiệu trưởng xin lỗi

Chia sẻ với báo chí, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30-4, phường Bến Nghé, quận 1, cho biết bản thân bà cảm thấy rất đáng tiếc khi sự việc xảy ra ở trường mình.

"Cô giáo Trần Bích Ngọc đã có những hành vi không chuẩn mực khiến xã hội và dư luận lên án. Với vai trò của hiệu trưởng, tôi hứa sẽ cố gắng đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho trẻ khi tới trường. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức họp phụ huynh để trấn an tinh thần cũng như đảm bảo an toàn của trẻ tại trường”, bà Loan nói.



Trường mầm non 30-4 nơi xảy ra sự việc cô giáo mắng trẻ. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Bà Loan cho biết vào ngày 28-3, nhà trường có nhận được đĩa CD gửi đến với nội dung cô Bích Ngọc la trẻ. Khi sự việc xảy ra, trường đã làm việc với giáo viên, họp ban giám hiệu, họp hội đồng thi đua và chuyển cô Ngọc sang vị trí khác. Trường cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên.



Theo bà Loan, ngay sau khi sự việc đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhà trường đã báo cáo sự việc lên phòng GD&ĐT quận và Đảng ủy phường Bến Nghé. Hiện mọi việc đã và đang giải quyết theo quy trình. Hiện cô Bích Ngọc đã có quyết định đình chỉ công tác tại trường và sẽ thông báo với cán bộ nhân viên tại cuộc họp hội đồng sư phạm vào chiều nay.

“Cô giáo đánh trẻ là người đã có 30 năm kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ, cô cũng từng là giáo viên giỏi cấp quận. Tôi không thể tin được sự việc trên lại xảy ra trong chính ngôi trường của mình. Tôi không chấp nhận việc một giáo viên có hành động và lời nói như thế với trẻ. Tôi sẽ xử lý nghiêm minh trường hợp trên” - bà Loan nhấn mạnh.

Bà Loạn nói: “Bản thân tôi cảm ơn clip đã cho chúng tôi nhìn thấy một sự việc đang xảy ra ở trường. Với vai trò là người quản lý, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đầu tiên, tôi có lỗi với học trò vì đã để sự việc xảy ra. Dù tôi đã nỗ lực hết mình trong thời gian qua, nhưng để sự việc xảy ra là tôi chưa sâu sát trong vấn đề quản lý.

"Tôi cảm thấy đáng tiếc tại sao mình không biết sớm hơn để dừng sự việc này. Vì người tổn thương nhiều nhất vẫn là trẻ.

"Quan điểm của tôi khi trẻ đến trường phải được hạnh phúc, phải có niềm vui, phải được yêu thương, phải được hưởng thụ những gì trẻ được hưởng.

"Tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi biết, ngành học mầm non và giáo dục cũng có những sự việc đau lòng. Nhưng tôi cũng mong báo chí nên ghi nhận những gì chúng tôi đã làm, đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Chứ không phải vì một sự việc mà xoáy sâu vào làm tổn thương những người đang làm nghề giáo. Chúng tôi mong báo chí có những hành động, lời nói làm chúng tôi ấm lại một chút” - bà Loan chia sẻ.



Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng nhà trường nói: "Tôi cảm thấy rất đau lòng vì sự việc trên xảy ra tại trường. Tôi xin nhận lỗi về mình". ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

“Cô giáo tôi đã sai, hãy để cho cô giáo có một cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Bản thân tôi buồn nhưng có lẽ cô giáo buồn hơn rất nhiều. Chắc chắn tôi sẽ không bao che và sẽ làm đúng quy trình mọi việc. Chúng tôi không muốn sự việc lớn hơn. Ngày hôm nay số lượng trẻ đến trường vẫn đông. Qua đó cho thấy được niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường”, bà Loan bày tỏ.



Về phía Hội phụ huynh học sinh, ông Nguyễn Thiên Phước, hội trưởng Hội cha mẹ học sinh, bày tỏ: Là cô giáo nhưng cô Bích Ngọc đã sử dụng những ngôn từ vi phạm quy chuẩn giáo dục, sử dụng hành động đe dọa bé khiến bé hoảng sợ. Việc đình chỉ dạy học đối với cô là một hình phạt thích đáng.

“Thế nhưng, có thể đây là hành động nhất thời, bởi tôi có 2 đứa con học cô Ngọc và cả 2 bé đều rất thương cô. Hầu hết các bé ở lớp khi không được cô dạy nữa đều thấy buồn. Cô Ngọc là người lau mồ hôi cho các bé mỗi khi các bé học thể dục xong; là người viết từng tấm thiệp cho các bé mỗi khi sinh nhật; người gọi điện cho phụ huynh khi bé bị cảm. Cho nên, tôi mong dư luận có cái nhìn bao dung hơn về cô Ngọc”, ông phước nói.

Trước đó, vào ngày 10-4, trên báo Tuổi trẻ Online có đăng tải clip, trong đó có hình ảnh cô giáo Ngọc vừa đánh vừa la trẻ "là thú hay là người"...