Hào Anh gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Cà Mau

Theo đó, Hào Anh và gia đình đồng cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Thanh tra Công an tỉnh đã nỗ lực điều tra, giải oan cho Hào Anh, xử lý nghiêm minh các cán bộ sai phạm.

Trước khi gửi thư cảm ơn, mẹ em Hào Anh cũng đã cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ việc cho các luật sư ở phòng trợ giúp pháp lý tỉnh, nhờ nơi đây hỗ trợ khởi kiện Công an phường 8, TP Cà Mau đòi bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần mà bốn em gánh chịu trong thời gian bị đổ oan.

Như chúng tôi đã phản ánh, tháng 3-2013, em Hào Anh (nạn nhân trong vụ án chủ trại tôm giống hành hạ dã man tại Đầm Dơi năm 2010) và các bạn cùng nghề bốc vác bị Công an phường 8, TP Cà Mau giữ vì nghi là ăn trộm. Bốn em bị giữ một ngày và nửa đêm và đã lập hồ sơ để khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Phát hiện nhiều tình tiết bất thường, báo chí vào cuộc và cuối cùng công an tỉnh đã điều tra làm rõ các em bị nghi oan. Các cán bộ công an sai sót nghiệp vụ trong vụ này bị kỷ luật, trong đó có một phó công an phường bị cho thôi chức vụ và kỷ luật cảnh cáo.

Qua báo Pháp Luật TP.HCM, gia đình Hào Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các tờ báo đã đi đến cùng sự việc, làm sáng tỏ mọi vấn đề oan ức của Hào Anh và các bạn em.

TRẦN VŨ