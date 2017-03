Làm rõ bệnh nhi tử vong bất thường

(PL)- Ngày 23-4, Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra vụ bé Lê Thị Trâm (bốn tháng tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) tử vong tại BV Nhi Nghệ An sau khi lấy máu xét nghiệm.

Sáng 21-4, anh Lê Xuân Minh (bố bé Trâm) đưa cháu vào BV Nhi Nghệ An khám với triệu chứng sức khỏe giảm sút, mệt mỏi, nôn. Sau khi khám, xét nghiệm, siêu âm, các bác sĩ cho cháu Trâm về nhà. Chiều 22-4, bé Trâm lại có triệu chứng mệt mỏi, nôn nên gia đình đưa cháu vào khoa Tiêu hóa, BV Nhi Nghệ An. Đến đêm 22-4, y tá lấy máu cháu để làm xét nghiệm. Đang lấy máu thì bé Trâm ngất xỉu, được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu, đến 2 giờ sáng 23-4 thì tử vong. Người nhà đã bức xúc “bao vây” bệnh viện. Công an phải đến giữ trật tự và niêm phong hồ sơ theo yêu cầu người nhà bé Trâm. Ông Dương Công Hoạt, Giám đốc BV Nhi Nghệ An, cho biết bệnh viện đã yêu cầu kíp trực tường trình nhưng chưa phát hiện các sai sót. Hiện bệnh viện đang chờ cơ quan chức năng làm rõ. Đ.LAM