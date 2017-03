Phá đường dây chở 58 bánh heroin từ Lào

Vào thời gian trên, tại xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ), Trần Văn Lưu (trú Hà Tĩnh) mang heroin đi trên xe khách biển số 37B-005.23 chạy hướng về quốc lộ 1A thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Bước đầu, Lưu khai số heroin trên được mua và chở từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ các tỉnh. Từ lời khai của Lưu, công an bắt tiếp bốn người Việt Nam và hai người Lào là nghi can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia trên.

Cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt quả tang Lô Văn Minh và Lô Văn Là (16 tuổi, cùng trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) đang mang 24 gói heroin đi rao bán. Minh mang lựu đạn mỏ vịt ra để đe dọa lực lượng công an hòng chạy trốn nhưng bị bắt giữ kịp thời.

ĐẮC LAM