Trước ngày thi đại học, anh hai còn làm mướn kiếm tiền!

Em Phạm Thị Ngọc Hảo tự hào kể về anh trai- Thiếu úy Phạm Minh Nghĩa hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Củ Chi.



Ngoài 50 triệu hỗ trợ sửa nhà, Đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM còn trao tận tay gia đình nhiều phần quà ý nghĩa là nhu yếu phẩm và đồ dùng nội thất giúp gia đình Thiếu úy Nghĩa có điều kiện sống tốt hơn.

Hôm nay (19-1), theo chân Đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM, chúng tôi trở về thăm gia đình anh tại ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, quê hương đất thép thành đồng.

Căn nhà nằm khuất sau những hàng cây râm mát. Lối vào nhà là con đường đất sỏi trơn trượt sau trận mưa chớp nhoáng.

“Bữa đó, các chú công an xuống khảo sát thấy nhà dột nhiều quá nên hỗ trợ sửa chữa. Nhà phải thay laphong, quét lại sơn, trám lại tường, làm lại nền nhà… Hồi đó, tường nứt hết, mùa mưa tới, nước chảy lênh láng khắp nhà. Không có các cô chú đồng nghiệp Nghĩa, không biết bao giờ mới có nhà mới”, bà Nguyễn Thị Dung (55 tuổi), mẹ Thiếu úy Nghĩa, nghẹn ngào.

Kinh phí hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà được Ban Thường vụ Đoàn công an thành phố vận động các đoàn viên thanh niên cùng chung tay. Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây là chuỗi hoạt động nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về nhà ở, tạo điều kiện tinh thần, an tâm trong công tác cho đoàn viên thanh niên công an thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Hỏi chuyện mới biết, đã hơn 20 năm nay căn nhà nhỏ của Thiếu úy Nghĩa chỉ có ba mẹ con. Ba Nghĩa mất năm 1995, khi Nghĩa mới 3 tuổi, em gái mới 10 tháng tuổi. Mẹ Nghĩa một mình tần tảo nuôi hai con khôn lớn.

“Năm tháng bốn bữa thì bà ngoại cũng đi. Hai cái tang liên tục, quằn quại lắm. Đi bán đi buôn đủ nghề, hai anh em ở nhà tự chăm nhau, đi học tự đi tự về,. .Cũng may hai đứa ngoan, chăm lo học hành, không ăn chơi đua đòi”, mẹ Nghĩa nghẹn lòng nhớ lại.



Đường vào nhà Thiếu úy Nghĩa.

Trong mắt em gái, anh hai là niềm tự hào, là người cô hâm mộ nhất. “Hồi đó sắp thi Đại học, bạn bè ảnh đi ôn thi hết trơn, người xuống dưới An Sương, người ôn ở nhà thầy cô. Anh hai thì xin đi làm công nhân ở công ty may túi xách phụ má kiếm tiền, tối ở nhà tự ôn thi. Anh làm hơn tháng, má la mới chịu nghỉ. Ảnh chỉ ôn trong sách giáo khoa với vở thôi. Em nhớ hồi đó, ảnh cứ học tầm 9-10 giờ đêm rồi 3-4 giờ sáng lại lọ mọ dậy học tiếp. Em học không hiểu gì toàn anh hai chỉ. Em nóng tính, làm không xong là bỏ đó, có bài anh hai chỉ được, có bài anh hai phải nghĩ, nhưng không bao giờ bỏ cuộc, ảnh giải chừng nào cho ra mới thôi”, bé Hảo tự hào kể về anh trai.

Vượt qua những khó khăn, Nghĩa vẫn đường hoàng trở thành tân sinh viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân Dân II. Hiện tại, Nghĩa đang công tác tại Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Củ Chi.

“Hôm bữa, bắt được tội phạm về, ảnh kể chuyện dí theo bắt nó mà em sợ run chỉ có ảnh cười khoái lắm. Hai năm anh vào ngành cũng là 2 cái Tết xa nhà!”, bé Hảo kể chuyện.

Thượng úy Đặng Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực thành đoàn Công an thành phố chia sẻ 50 triệu hỗ trợ gia đình Thiếu úy Phạm Minh Nghĩa là tấm lòng của tất cả đoàn viên thanh niên, mong Nghĩa yên tâm công tác. “Củ Chi là miền đất cách mạng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, đoàn viên thanh niên, tiếp tục xây dựng sửa chữa nhiều hơn những căn nhà…”, Thượng úy Thắng chia sẻ ngắn gọn.

Cũng trong ngày 19-1, đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM đã ghé thăm Trường Tiểu học Phước Hiệp (Ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp) trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và viếng thăm nhà tưởng niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành để ghi nhớ công lao của Mẹ và các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mang đến nền độc lập, tự do cho đất nước hôm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh:



Gia đình chụp hình lưu niệm cùng Đoàn.



Trung tá Nguyễn Ngọc Anh - Đội trưởng đội ma túy Công an huyện Củ Chi trao quà cho gia đình.











Trao tặng các phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Phước Hiệp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi



Đoàn thắp hương tại nhà tưởng niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành