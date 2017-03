Vợ chồng buôn ve chai nhặt được hơn 5 triệu yen

Ngày 22-3, Đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết công an phường 10 vừa báo cáo việc lập biên bản giữ tiền của hai vợ chồng người bán ve chai nhặt được từ đống đồng nát.

Tiền trong thùng loa Nhật

Trước đó, vào chiều tối 21-3, hàng trăm người tụ tập tại điểm thu mua ve chai của vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng - anh Trịnh Minh Vương (hẻm trên đường Trần Văn Quang, phường 10, Tân Bình) xin được chia “kho báu” khiến tình hình khu vực náo loạn.

Trao đổi với phóng viên, anh Vương cho biết vào chiều 21-3, hai vợ chồng anh tháo dỡ chiếc thùng loa (loại của Nhật) mua được từ trước tết Nguyên đán. Mở thùng ra, vợ chồng anh Vương thấy một hộp gỗ nhỏ. Mở chiếc hộp gỗ ra, hai vợ chồng anh thấy chứa đầy tiền, có chữ nước ngoài, mệnh giá 10.000 yen. Số tiền trên không được cột thành cọc mà để lộn xộn nên tiền đã rớt xuống đất. Vào thời điểm đó, vựa ve chai có nhiều bạn hàng mang đồ tới bán nên nhiều người chứng kiến giấy bạc rơi đã tò mò nhặt xem. “Vợ chồng tôi không biết chữ, thấy tiền cũng lạ, mới đầu cứ tưởng tiền giả nên cho mỗi người vài tờ làm kỷ niệm, lúc sau mới nghe mọi người nói đó là tiền Nhật…” - anh Vương cho biết.

Tiếp sau đó, nhiều người kháo nhau về việc vợ chồng anh nhặt được “kho báu” và tin lan ra nhanh. Hàng trăm người đã tụ tập về con hẻm để xin tiền khiến khu vực náo loạn. Chị Hồng cho biết: “Vợ chồng tôi ở trong nhà không yên. Nhiều thanh niên lạ đã tới vừa xin vừa dọa dẫm, thậm chí giật tiền khiến vợ chồng tôi sợ hãi”.





Chị Hồng bên điểm thu mua ve chai của mình. Ảnh: ÁI NHÂN





Anh Vương: “Chúng tôi bất ngờ vì phát hiện nhiều tiền trong đống đồng nát”. Ảnh: ÁI NHÂN

Hơn 520 tờ tiền mệnh giá 10.000 yen

Lúc đó Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Công an phường 10 (quận Tân Bình), đang trực chỉ huy, nghe tin báo liền cử cán bộ xuống hiện trường giải quyết. Trung tá Vinh cho biết khi đến nơi thấy tình hình phức tạp nên đã báo cáo Công an quận Tân Bình và mời vợ chồng anh Vương về trụ sở làm việc để giải tán đám đông tụ tập. Vợ chồng anh Vương được công an phường giải thích, động viên tạm thời giao tiền cho công an phường quản lý, tránh bị đe dọa, gây rối. “Nghe các anh công an giải thích, vợ chồng tôi yên tâm nên đem toàn bộ số tiền giao nộp cho công an phường, có lập biên bản đầy đủ. Do không biết chữ nên tôi có lăn tay vào. Tôi cũng không biết sau này công an xử lý thế nào…” - anh Vương nói.

Trung tá Vinh cho biết vợ chồng anh Vương mang giao nộp khoảng 520 tờ tiền mệnh giá 10.000 yen. Tiếp đó, một số người xin tiền trước đó cũng mang nộp thêm mấy tờ nữa. “Chúng tôi lập hồ sơ quản lý số tiền này và đã xin ý kiến cấp trên chỉ đạo xử lý” - Trung tá Vinh nói.

ÁI NHÂN