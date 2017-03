Vụ 5 HS chết vùi trong cát: Không có dấu hiệu tội phạm

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, thi thể năm học sinh không có dấu hiệu của sự tác động ngoại lực.

Còn ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, cho biết: Hố cát nơi năm học sinh bị nạn đã có từ trước. Nhiều năm nay, sông Krông Bông có rất nhiều em học sinh đến tắm. Lúc tắm xong, các em hay vào bờ sông chơi trò đào hố. “Khi năm học sinh này tắm xong, các em vào hố cát bên bờ sông chơi hoặc nghỉ mát, không biết làm thế nào thì hố cát sập” - ông Nho nhận định. Cũng theo ông Nho, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, tại trụ sở UBND xã Cư Đrăm, công an, VKS đã thông tin cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Đỗ Thanh Toàn, Phó thủ trưởng CQĐT Công an huyện Krông Bông, nói: Sau khi khám nghiệm và nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, công an nhận định đây là vụ tai nạn do sập hầm cát. Vụ việc chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm.





Chị Vàng Thị Mỵ với nỗi đau mất con. Ảnh: DA



Theo ông Ama Nho, xã có bốn học sinh bị nạn và gia đình các học sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn. Do trường xa, nhà nghèo nên các em phải mang lương thực để tự túc ăn uống, sinh hoạt trong những ngày đi học. Cuối tuần, các em về nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy.

Thôn Yang Hanh và thôn Ea Lueh (xã Cư Đrăng) chìm trong tang thương vì bốn nhà có bốn học sinh tử nạn chỉ cách nhau hơn 150 m. Người dân trong thôn đến phụ giúp các gia đình lo tang lễ, lặng lẽ cúi mặt khóc cho các học sinh vắn số. Trước hiên nhà, chị Mai Thị Nga (mẹ của học sinh Vàng Quang Vinh tử nạn) khóc nói: “Sáng thứ Hai (ngày 10-3), tôi chở Vinh lên trường. Đến nơi, cháu dặn tôi chiều thứ Bảy lên đón về để đi phụ làm rẫy cho mẹ… Khi có người bảo tôi lên kiểm tra, tôi nhận ra nó ngay vì nó mặc bộ đồ tôi vừa mới mua. Vinh ơi, mẹ đã lên chở con về phụ làm rẫy đâu mà con đã vội ra đi”. Chị Nga khóc ngất khi nói về đứa con trai duy nhất trong gia đình có sáu người con…

Tại nhà của học sinh tử nạn Giàng Văn Bằng, chị Vàng Thị Mỵ, mẹ cháu Bằng, khóc hỏi: “Con tôi đâu rồi?” nghe nao cả lòng…

DUY ANH