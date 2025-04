Thu nhập bình quân của người lao động tăng 07/04/2025 19:09

(PLO)- Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý I là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 720 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tình hình lao động, việc làm quý I-2025 tiếp tục duy trì quy luật của quý có Tết Nguyên đán, đó là lực lượng lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Điểm tích cực là thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động quý I-2025 là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 131.000 đồng so với quý IV-2024 và tăng 720.000 đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 9,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,1 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 10,1 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý I-2025 là 9,4 triệu đồng/tháng, tăng 10,7%, tương ứng tăng 906.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 9,8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 8,9 triệu đồng/tháng.