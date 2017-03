Vụ Hào Anh bị nghi ăn trộm: Hào Anh có chứng cứ ngoại phạm?

Đã có nhiều diễn biến mới xoay quanh vụ “Hào Anh bị tình nghi ăn trộm”. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 26-3, Công an TP Cà Mau đã cho người nhà bảo lãnh Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh, 17 tuổi), Đặng Hồng Đức (15 tuổi) và Đồng Phạm Minh (16 tuổi) về nhà. Người còn lại là Trần Như Bình (đã đủ tuổi thành niên) bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Không tìm được tang vật vụ trộm

Đến nay, Công an TP Cà Mau chưa chính thức cung cấp thông tin cho báo chí về vụ trộm liên quan đến Hào Anh. Tuy nhiên, qua trao đổi sơ bộ, Thiếu tá Nguyễn Thuận Tùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Cà Mau, cho biết công an đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án trộm cắp tài sản mà Hào Anh được cho là nghi can cầm đầu. Tài sản bị trộm cắp khoảng nửa chỉ vàng và bốn điện thoại di động. Thiếu tá Tùng nói các nghi can đã khai báo trùng khớp với nhau về diễn biến vụ trộm. Tuy nhiên, công an vẫn chưa tìm được số tài sản bị trộm. “Khi một đối tượng dẫn đến địa điểm cất giấu thì phát hiện tang vật đã bị mất” - Thiếu tá Tùng nói.

Mẹ của Hào Anh xem vết thương trên tay con do bị còng. Ảnh: TR.VŨ

Cùng ngày, phía gia đình của ba thiếu niên Hào Anh, Đức, Minh đã cùng làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Cà Mau đề nghị can thiệp vì có dấu hiệu ba em bị bức cung. Ông Đồng Thanh Nghiêm, cha ruột của Đồng Phạm Minh, cho biết: “Suốt quá trình con tôi bị tạm giữ, chúng tôi đã đi theo để xin chứng kiến việc lấy lời khai vì cháu còn quá nhỏ. Tuy nhiên, từ Công an phường 8 đến Công an TP Cà Mau đều đuổi chúng tôi ra khỏi khu vực công an lấy lời khai. Đến 23 giờ đêm, công an mới gọi điện kêu tôi vào làm cam kết bảo lãnh con mình và ký vào các biên bản lấy lời khai. Tôi không được chứng kiến quá trình lấy lời khai nhưng công an cũng buộc tôi ký vào. Vì muốn con mình được về nhà tôi đã ký”. Tương tự, ông Đặng Hùng Dũng, cha của Đặng Hồng Đức và bà Phạm Thị Thoa, mẹ ruột của Hào Anh, cũng làm phản ảnh việc công an không cho cha mẹ giám hộ khi tiến hành lấy lời khai của trẻ vị thành niên.

Trong nội dung đơn, cha mẹ của ba đứa trẻ trình bày con em họ kể lại bị đánh, bị còng tay treo lên cửa sổ. Do quá hoảng sợ nên chúng đã khai báo lung tung.

Hào Anh: Sợ quá nên khai đại!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Hào Anh nói rằng khi đến trụ sở công an phường, em bị còng tay treo lên cửa sổ. “Em phải nhón gót chân lên mới chịu đựng được. Em bị một chú đánh bằng dép vào mặt, vào đầu. Em sợ quá nên khai đại có ăn trộm. Thực chất là em không biết gì về vụ trộm đó. Đêm đó, em đi chơi game đến 4 giờ sáng mà”. Hào Anh khẳng định chỉ bị đánh ở trụ sở Công an phường 8, không bị đánh ở trụ sở Công an TP Cà Mau. Tuy nhiên, Hào Anh kể rằng tại đây, em chính mắt chứng kiến những người bạn của mình là Đức, Minh và Bình bị đánh. Hào Anh chỉ cho chúng tôi xem một vết bầm bên tay trái mà theo Hào Anh là dấu còng số 8.

Cùng ngày, phóng viên cũng đến tiệm game mà Hào Anh khai báo đã chơi game từ lúc 21 giờ ngày 25 đến 4 giờ sáng 26-3. Ông Lâm Văn Hưởng, chủ tiệm game Anh Tuấn (phường 8, TP Cà Mau), xác nhận Hào Anh có đến chơi game đúng như thời gian em nói. Khi đến tiệm game trên, em đã đưa cho ông Hưởng 30.000 đồng để được chơi game liên tục 7 giờ đồng hồ.

Lời xác nhận này phù hợp với lời tường thuật của chị Thoa (mẹ của Hào Anh) là em đã mê chơi game đến khi mẹ em đến gọi về.

Theo Công an TP Cà Mau cho biết, vụ trộm xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 26-3, tại nhà của ông Lê Trường Giang, khóm 3, phường 8, TP Cà Mau.

TRẦN VŨ