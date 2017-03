Vụ nữ phó phòng “quậy” phòng làm việc chủ tịch tỉnh Trà Vinh: “Chỉ là đi lấy chìa khóa”

Bà Ly: Tôi không đập kính

Ngày 11-4, bà Trần Hồng Ly khẳng định: Tối 7-1, tôi có đến trụ sở UBND tỉnh để lấy chìa khóa nhà nhờ tài xế Xuân sửa giùm. Vì cổng không có ai trực nên tôi chạy xe vào trong và gặp 3-4 anh cảnh sát từ phía trong đi ra, hỏi tôi vào làm gì. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Xuân thì bảo vệ gạt tay tôi khiến điện thoại rơi xuống đất, các bộ phận rơi tứ tung. Họ không xin lỗi nên tôi nổi nóng, có những lời không hay với anh em. Tôi không dùng gạch đập vào hai bên kính xe ô tô hay đập cửa phòng chủ tịch tỉnh.

Còn mối quan hệ giữa tôi với ông Khiêu, đó chỉ là mối thân quen như anh em trong gia đình vì trong kháng chiến, ông Khiêu hoạt động tại địa phương nơi ông bà nội tôi ở và có quen biết với ông bà nội tôi. Sau này tôi về công tác ở Ban Quản lý Các KCN tỉnh Trà Vinh, có gặp ông Khiêu. Qua hỏi chuyện, tôi mới nhận ra mối quan hệ với gia đình nên trở nên thân quen.

_________________________________________

Theo thông báo ngày 11-1-2013 của Công an phường 1, TP Trà Vinh: Đêm 7-1-2013, bà Ly chạy xe máy vào trụ sở HĐND tỉnh Trà Vinh, sau đó dùng gạch đập vào hai bên kính ô tô công làm trầy kính. Khi công an đến ngăn cản, bà Ly dùng gạch đánh lại làm bị thương nhẹ một người rồi lên lầu tiếp tục dùng gạch đập vào cửa phòng làm việc của chủ tịch tỉnh. Đến khoảng 23 giờ bà tự ý bỏ về, không chấp hành yêu cầu về công an phường để làm việc.