Phiên bản mới SH300i và LEAD 125cc tem đặc biệt

Mức giá bán lẻ đề xuất phiên bản mới LEAD (đã bao gồm thuế GTGT): STT Phiên bản Màu sắc Mức giá 1 Tiêu chuẩn - Đen (New) - Đỏ Đen 37.490,000 2 Cao Cấp (khóa thông minh SMART Key) - Trắng Nâu Bạc - Đen Nâu Bạc (New) - Xanh Nâu - Đỏ Nâu Bạc (New) - Vàng Nâu Bạc - Vàng Nâu 39.290,000 3 Phiên bản kỷ niệm 10 năm (khóa thông minh SMART Key) - Đen đỏ (Đen mờ) 39.790,000