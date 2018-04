Thử nghiệm khắc nghiệt khung gầm xe Colorado và Trailblazer

Những kiểu thử nghiệm, kiểm tra độ bền các mẫu xe trước khi sản xuất hàng loạt, gồm: Thử nghiệm trên đường : Đội kiểm tra sẽ lái mẫu xe thí nghiệm nhiều lần qua những điều kiện đường khắc nghiệt mô phỏng đời sống của chiếc xe có cường độ sử dụng cao.

Đội kiểm tra sẽ lái mẫu xe thí nghiệm nhiều lần qua những điều kiện đường khắc nghiệt mô phỏng đời sống của chiếc xe có cường độ sử dụng cao. Đường thử khắc nghiệt : Đường đá, lái xe qua ổ gà, đường nhấp nhô, đường gồm nhiều rãnh sâu, gờ giảm tốc và những chướng ngại vật khác đã được thử nghiệm trong nhiều ngày để kiểm tra những bộ phận khác nhau trên xe.

Đường đá, lái xe qua ổ gà, đường nhấp nhô, đường gồm nhiều rãnh sâu, gờ giảm tốc và những chướng ngại vật khác đã được thử nghiệm trong nhiều ngày để kiểm tra những bộ phận khác nhau trên xe. Buồng phun mưa : Tất cả những chiếc xe đều được đặt trong buồng phun mưa. Trong vô số trường hợp, xe sẽ ở trong những phòng phun mưa này trong nhiều giờ đồng hồ để chịu nhiệt độ cao và độ ẩm cao.

Tất cả những chiếc xe đều được đặt trong buồng phun mưa. Trong vô số trường hợp, xe sẽ ở trong những phòng phun mưa này trong nhiều giờ đồng hồ để chịu nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Đường hầm gió nhân tạo: Hệ thống này có thể tạo ra những điều kiện thiên nhiên từ gió bão to đến bão tuyết. Nhiệt độ có thể dễ dàng tăng lên đến 60 độ C nhờ có ánh nắng mặt trời nhân tạo cường độ 1,155 W/m2 và tụt xuống -40 độ C với tốc độ gió lên tới 241 km/giờ. Mẫu xe đang trải qua bài thực nghiệm trong đường hầm gió và mưa

Thử nghiệm đo lực kéo: Hệ thống này có khả năng mô phỏng việc lái xe với khối lượng tải lớn như thật lên một dốc đứng bằng tạo lực cản qua vòng quay của máy đo lực kéo, công cụ này đồng thời có thể mô phỏng vận tốc lái xe lên đến 250 km/giờ.