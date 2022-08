1 chủ cơ sở tái chế nhớt thải ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị phạt 230 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký quyết định xử phạt ông Trần Thiện Minh (ngụ phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chủ cơ sở thu mua, tái chế nhớt thải tại huyện Châu Đức 230 triệu đồng vì xử lý chất thải nguy hại không có giấy phép; kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn; Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất phi nông nghiệp trái phép.

Chủ tịch tỉnh cũng buộc ông Minh chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý là 44 thùng phuy, loại 200 lít/thùng có chứa dầu nhớt thải; Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng xử phạt tài xế Tống Phương Bằng (ngụ thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 235 triệu đồng về hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

Tài xế Phạm Quang Minh (phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM) cũng bị phạt 235 triệu đồng với hành vi tương tự ông Bằng và phải chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý là 30 thùng phuy, loại 200 lít/thùng có chứa dầu nhớt thải.

Như PLO đã phản ánh, ngày 2-3, phòng An ninh Kinh tế công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với công an huyện Châu Đức kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải trái phép nằm trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng phuy nhớt đã qua sử dụng; một xe bồn đang đến mua chất lỏng sau tái chế, trên xe chứa khoảng 16 m3 chất lỏng. Công an còn ghi nhận có 8 thùng nhựa chứa khoảng 8.000 lít chất lỏng sau tái chế, được cho là dầu FO.

Cơ sở trên do ông Trần Thiện Minh làm chủ. Ông Minh cho hay cơ sở thu mua nhớt thải về nấu bóc tách dầu sau đó pha với hóa chất cho ra dầu FO. Sau đó số dầu F0 trên được bán cho những người có nhu cầu đốt nhiên liệu làm nóng trong sản xuất nông sản.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được giấy phép nào liên quan. Trong quá trình làm việc, công an tạm giữ các xe tải của tài xế Bằng và Quang Minh cùng số hàng trên xe có liên quan đến vụ việc.