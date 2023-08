1 tuần, CSGT Bình Thuận phạt 319 xe khách vi phạm trên Quốc lộ 1A

(PLO)- Tất cả xe khách chở quá số người đều phải bố trí phương tiện để chở số lượng hành khách vượt quá, sắp xếp hàng hóa đảm bảo đúng quy định mới tiếp tục được lưu thông.

Ngày 24-8, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết chỉ sau một tuần ra quân tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container, đã phát hiện xử lý 331 trường hợp, trong đó có đến 319 xe khách.

CSGT đã xử phạt tiền hơn 480 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 35 trường hợp và tước phù hiệu xe 35 trường hợp.

Đối với các trường hợp vi phạm chở quá số khách quy định, CSGT đều yêu cầu tài xế bố trí phương tiện khách để chở số hành khách vượt quá, sắp xếp hàng hóa đảm bảo đúng quy định mới tiếp tục cho lưu thông.

Lúc 10 giờ 05 ngày 24-8m tại km 1741 QL1A thuộc địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận, tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và lập biên bản với tài xế xe khách 17B-015.68 chạy tuyến Thái Bình-Sài Gòn-Vũng Tàu chở vượt quá 12 người.

CSGT đã ghi hình số hành khách dư bị nhà xe sắp xếp cho họ nằm ở lối đi.

Tài xế xe này đã có hành vi điều khiển xe ô tô khách chở quá từ năm người trở lên trên xe trên 30 chỗ đối với xe chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km (55 người/43 người).

CSGT cũng lập biên bản với chủ phương tiện do có hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm chở quá từ năm người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Tổng mức phạt tiền các hành vi vi phạm trên là 36 triệu đồng (tài xế bị phạt 12 triệu, chủ xe bị phạt 24 triệu), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng.

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, việc chở vượt số khách quy định là một trong những hành vi vi phạm mà Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang tập trung xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đơn vị phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container. Từ đó, tạo sự yên tâm cho người dân khi chọn phương tiện ô tô khách để đi lại.

PN