'Avatar: dòng chảy của nước' - trailer đầu tiên đánh dấu sự trở lại của siêu bom tấn sau 13 năm

Avatar: dòng chảy của nước (tựa gốc: Avatar: The Way Of Water) là siêu bom tấn được chờ đợi suốt 13 năm qua, kể từ khi phần 1 ra mắt năm 2009 và trở thành “Phim ăn khách nhất mọi thời đại”.

Trong gần một thập kỷ rưỡi qua, đạo diễn James Cameron đã nghiên cứu kỹ thuật và thực hiện tiếp phần hai của “Avatar”, tiếp nối giấc mơ đến nay đã kéo dài gần 30 năm của ông.

Trong trailer đầu tiên của Avatar: The Way Of Water, người xem được thấy lại hình ảnh hành tinh Pandora rực rỡ ở ngay phân cảnh đầu tiên. Tiếp đến, công chúa Neytiri (Zoe Saldana thủ vai) xuất hiện với đôi mắt tràn đầy cảm xúc dưới ánh nắng trong veo.

Trailer đưa người xem đi sâu vào khám phá hành tinh Pandora với nhiều cảnh quan đáng kinh ngạc, trong đó có dưới lòng đại dương sâu thẳm với những loài sinh vật kỳ bí, đúng như tên gọi của phần hai – “The Way Of Water”.

Những trích đoạn đầu tiên cũng hé lộ diễn biến cuộc chiến tiếp theo giữa loài người và bộ tộc người Na’vi của hành tinh Pandora, vốn bắt đầu từ phần một.

Không chỉ hứa hẹn về kỹ xảo, âm thanh, câu chuyện mới cũng như những ngôi sao hạng A góp mặt vào danh sách diễn viên của phần 2 cũng gây chú ý. Những cái tên mới gia nhập siêu bom tấn này là Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh và Vin Diesel.

Kate Winslet, minh tinh từng đóng một siêu bom tấn khác của James Cameron là “Titanic”, sẽ vào vai Ronal – một thợ lặn tự do của hành tinh Metkayina.

Kate đã tiết lộ “Ronal là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện phần này” nhưng “tương đối nhỏ so với chiều dài phim”.

Kate Winslet cho biết các cảnh quay nhân vật của cô chỉ mất một tháng để hoàn thành, so với chiều dài 13 năm của Avatar: The Way Of Water.

Giống như hầu hết diễn viên phần này, Kate Winslet cũng phải học lặn dưới nước để làm việc với máy quay. Minh tinh tiết lộ cô đã nín thở được hơn 7 phút – kỷ lục mới với một diễn viên cho bất kỳ cảnh quay nào được thực hiện dưới nước.

Ngôi sao châu Á, Dương Tử Quỳnh, vào vai Tiến sĩ Karina Mogue của phe loài người. Trong khi đó, vai diễn của tài tử Vin Diesel vẫn chưa được tiết lộ. Dàn diễn viên cũ của phần một trở lại gần như đông đủ. Trong đó, hai vai chính vẫn là Sam Worthington và Zoe Saldana.

“Avatar”, với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỉ USD.

Bộ phim có kinh phí sản xuất dự kiến là 250 triệu USD.

Avatar: dòng chảy của nước dự kiến khởi chiếu tại rạp 16-12.