Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất chi hơn 46 tỉ hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên 12/07/2024 18:46

Ngày 12-7, theo tìm hiểu của PLO, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi HĐND tỉnh tờ trình dự thảo nghị quyết với nội dung quy định chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Để người từ đủ 65 tuổi trở lên có điểm tựa an sinh

Theo tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là người từ đủ 65 tuổi trở lên có đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế, thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, với mức hỗ trợ là 100% mức đóng BHYT theo quy định của Nhà nước từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện.

Qua thống kê, số đối tượng đề nghị hỗ trợ mua BHYT là 47.489 người (mức hỗ trợ 972 nghìn đồng/năm), tổng mức hỗ trợ là hơn 46 tỉ đồng/năm. Riêng năm 2024, ngân sách bố trí khoảng 19,2 tỉ đồng/5 tháng.

Lý do đề xuất hỗ trợ người từ đủ 65 trở lên, theo UBND tỉnh vì đây là độ tuổi sức khỏe thể chất đã giảm sút đáng kể, điều đó kéo theo họ thường xuyên gặp những biến cố về sức khỏe cần có sự hỗ trợ về y tế nhiều hơn so với độ tuổi từ 60 đến dưới 65 tuổi. Độ tuổi này do suy giảm khả năng lao động dẫn đến họ bị giảm hoặc mất thu nhập…

Việc hỗ trợ thẻ BHYT cho nhóm đối tượng này cũng nhằm tạo điều kiện để họ có điểm tựa an sinh quan trọng khi không may bị ốm đau, để họ có cơ hội, điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Bà Rịa-Vũng Tàu lý giải cụ thể lý do đề xuất hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên. Ảnh minh họa: HH

Đây là chính sách có giá trị nhân văn sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới với mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khoẻ, được khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người từ đủ 65 trở lên là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Mặt khác, qua tham khảo một số tỉnh tùy theo tình hình thực tế ở địa phương đã thực hiện hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi như Bắc Ninh, Ninh Bình, Đồng Nai và Bình Dương.

Tỉnh lý giải vì sao chưa đề xuất hỗ trợ người tạm trú

Tờ trình cũng giải trình làm rõ lý do đối tượng dự kiến hỗ trợ chỉ là người thường trú trên địa bàn, không hỗ trợ người tạm trú. Bởi đối với người cao tuổi tạm trú đa số là đến thăm con cháu đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian ngắn và thường xuyên thay đổi nơi cư trú (đến nhà của các con ở những địa chỉ khác nhau) nên việc lập danh sách theo dõi, quản lý người cao tuổi của địa phương gặp khó khăn.

Trong khi đó thẻ BHYT quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi cư trú. Như vậy nếu người cao tuổi tạm trú khi ốm đau mà không còn sinh sống tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ không được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ chi phí điều trị, gây lãng phí nguồn lực.

Mặt khác, hiện nay một số tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi đều xác định dành cho người thường trú trên địa bàn tỉnh. Nếu thực hiện hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi tạm trú có thể sẽ bị trùng chính sách do người cao tuổi đó đã được hỗ trợ thẻ BHYT tại nơi đăng ký thường trú.

Vì vậy UBND tỉnh chỉ đề xuất hỗ trợ thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên có thường trú và đang sinh sống thực tế, thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, tờ trình dự thảo nghị quyết trên sẽ được HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 22, tổ chức ngày 16 và 17-7 tới.