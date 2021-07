(PLO)- Tờ The Moscow Times ngày 28-7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo tình hình an ninh ở khu vực có thể xấu đi nhanh chóng trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có nguồn gốc từ Syria, Libya và một số quốc gia khác đang xâm nhập Afghanistan trong bối cảnh Mỹ rút quân.