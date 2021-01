Có thẻ CCCD gắn chip rồi, CCCD mã vạch còn giá trị hay không?

Bộ Công an vừa ban hành thông tư 06/2021 quy định về mẫu thẻ CCCD gắn chip điện tử. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23-1-2021.



Trước đó, ngay từ đầu tháng 1-2021, công an một số địa phương đã bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho công dân. Tuy nhiên thời điểm này do chưa có thông tư quy định về mẫu thẻ CCCD mới, lực lượng công an mới dừng ở mức tiếp nhận hồ sơ, chụp ảnh chân dung và lấy dấu vân tay của công dân, nhằm thu thập thông tin vào hệ thống dữ liệu.

Đến nay, Bộ Công an đã ban hành thông tư mới, lực lượng công an sẽ chính thức in và cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.



Công an tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: TP

Đáng chú ý, sau khi thông tin mẫu thẻ CCCD gắn chip được công bố, nhiều người bày tỏ băn khoăn rằng liệu thẻ CCCD theo mẫu cũ (gắn mã vạch) đã được cấp trước đây có còn giá trị sử dụng? Những người đang sử dụng CCCD mã vạch có cần phải đi đổi sang CCCD gắn chip ngay hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết CCCD gắn chip có nhiều điểm ưu việt hơn so với CCCD gắn mã vạch (bảo mật cao hơn, lưu trữ được nhiều thông tin…), do đó khuyến khích công dân đổi từ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, Bộ Công an nhấn mạnh dù phát hành thẻ CCCD gắn chip nhưng thẻ CCCD gắn mã vạch nếu còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD gắn mã vạch vẫn có nguyên hiệu lực pháp luật.

Do vậy, công dân không nhất thiết phải đi đổi từ thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ CCCD gắn chip ngay lập tức.

Theo Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy, các trường hợp đã được cấp thẻ CCCD gắn mã vạch mà vẫn còn nguyên vẹn thì hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng cho đến độ tuổi đã nêu ở trên mới cần phải đổi sang CCCD gắn chip.

Bộ Công an đặt mục tiêu đến 1-7-2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân trên toàn quốc. Vì số lượng thẻ dự kiến cấp là rất lớn, Bộ Công an sẽ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ của một số trường hợp trước (công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND/CCCD; công dân đã được cấp CMND/CCCD nhưng bị hư hỏng, hết giá trị sử dụng, mất hoặc có sự thay đổi thông tin trên thẻ…)

Ai không thuộc các trường hợp nêu trên thì chưa cần ồ ạt đi làm CCCD gắn chip mà có thể thực hiện sau ngày 30-6-2021, tránh tình trạng quá tải.