Sỹ quan CAND qua đời được hưởng chính sách BHXH ra sao?

Anh trai tôi là sĩ quan nghiệp vụ công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Không may anh tôi vừa mới qua đời do tai nạn giao thông. Cho tôi hỏi, anh trai tôi được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội ra sao?

Bạn đọc Duy Khánh (quận 7, TP.HCM), hỏi.

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Chúng tôi xin chia sẻ nỗi mất mát của bạn và gia đình về sự ra đi của anh trai bạn Duy Khánh. Về chế độ bảo hiểm xã hội cho người anh trai là công an nhân dân, bạn nên tham khảo các quy định dưới đây.

Khoản 7, Điều 41 Luật Công an nhân dân 2018 (mới có hiệu lực) quy định, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND đang công tác mà từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Theo đó, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:



- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014.



- Được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại các Điều 67, Điều 68, Điều 69, Điều 70 Luật BHXH 2014.



- Ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nếu sĩ quan CAND từ trần được xác định chết do tai nạn lao động.



Bên cạnh các chế độ bảo hiểm xã hội nêu trên, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần còn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2017, cụ thể:



- Trợ cấp một lần bằng số năm công tác thực tế (không quy đổi) nhân với một tháng tiền lương liền kề trước khi chết.



- Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Điều 9 Thông tư số 05.