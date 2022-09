Bị đối thủ làm tổn thương, Real Madrid vẫn lấy lại ngôi đầu từ Barcelona

Khi các cầu thủ Real Madrid bước xuống xe buýt để vào bên trong sân Metropotitano của Atletico Madrid chuẩn bị đá Derby thành Madrid, một nhóm cổ động viên của Atletico đã phỉ báng, dùng những hành động phân biệt chủng tộc với nhóm cầu thủ da màu của Real Madrid.

Có cả những quả chuối ném ra trên đường di chuyển của cầu thủ Real Madrid vào sân. Tuy nhiên vào trận, đội khách Real Madrid đã có liền hai bàn thắng trong hiệp 1 do công của Rodrygo Goes và Federico Valverde vào các phút 18 và 36, bàn rút ngắn 1-2 của chủ nhà Atletico Madrid do công Mario Hermoso ghi phút 83.

Giữa lúc Barcelona đang nắm giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng “đè” đại kình địch Real Madrid xuống vị trí thứ hai, thì 24 giờ sau Real Madrid mới đá lượt trận thứ sáu La Liga.

Real Madrid cần vượt qua trận derby thành Madrid để đòi lại ngôi đầu từ Barcelona. Việc Real phải làm khách trước đội bóng lớn Atletico quả là cực kỳ thách thức cho thầy trò Carlo Ancelotti.

Đã vậy chuyến làm khách trước đối thủ cùng thành phố này, Real còn lại vắng mặt tay săn bàn Karim Benzema do chấn thương. Nhưng cuối cùng Real Madrid đã nỗ lực vượt khó để đánh bại Atletico 2-1.

Không còn điều gì để mô tả về nhà đương kim vô địch La Liga và Champions League lúc này. Ra quân sáu trận tại La Liga đầu mùa đến nay, nhà đương kim vô địch Real Madrid toàn thắng sáu trận với 18 điểm.

Phía sau Barcelona bám đuổi quyết liệt khi có “sát thủ” Lewandowski liên tục ghi bàn. Barcelona qua sáu lượt trận thắng 5 và hòa 1 nên thua Real Madrid chỉ hai điểm. Chỉ cần Real “xổng” một trận là lập tức Barcelona sẽ qua mặt ngay tức khắc.

Một trận đấu cực hay của các học trò Ancelotti để đánh bại đối thủ cùng thành phố.

Sau khi nhóm cầu thủ da màu của Real bị fan Atletico xúc phạm, vào trận, họ lại tiếp tục thành mục tiêu của những lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào những Vinicius Jr, Rodrygo. Nhưng thầy trò Ancelotti đã vượt qua sức ép để đòi lại ngôi đầu La Liga.

Sau trận đấu chiến lược gia Ý của Real Madrid bày tỏ sự ngưỡng mộ ra mặt với học trò Federico Valverde, 24 tuổi, tuyển thủ Uruguay. Trước đó ở đấu trường Champions League thì Real cũng đánh bại Leipzig RB đến 4-1.

Thế giới bóng đá qua hơn ba năm vì dịch bệnh, hầu hết các đội bóng lớn đều loạng choạng, thậm chí là đổ gục nhưng rõ ràng Real Madrid đứng cực kỳ vững chãi và hầu như họ chẳng hề hấn gì về thành tích. Cách làm bóng đá của chủ tịch Real Madrid Florentino Perez quả là đáng... nể.