Bình Định đề nghị ứng cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Tối 29-11, trao đổi với PLO, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh Bình Định, cho hay, tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, cứu nạn khẩn cấp tàu cá BĐ-98833 TS.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Bình Định, vào 7 giờ sáng 29-11, tàu cá BĐ-98483 TS do ông Võ Văn Lẫy (42 tuổi, ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) tiếp cận, lai dắt tàu BĐ- 98483 TS vào bờ. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn nên tàu di chuyển với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới có gió mùa đông bắc tăng cường, có thể gây mất an toàn đối với hai tàu cá. Do đó, tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, cứu nạn khẩn cấp tàu cá BĐ-98833 TS.

Như PLO thông tin, tàu cá BĐ-98833 TS hành nghề lưới vây gồm 14 lao động, do ông Võ Minh Vương (ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) xuất biển tại Cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) vào ngày 24-11.

Vào khoảng 3 giờ ngày 26-11, khi đang hoạt động tại vị trí cách đông bắc đảo Phú Quý khoảng 140 hải lý thì tàu bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng tàu cá BĐ-98833 TS đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Vị trí tàu cá BĐ-98833 TS gặp nạn đang có gió đông bắc mạnh giật cấp 6, cấp 7.

THU DỊU