Bình Dương: Nhiều người để xe ở hành lang nhà trọ bị lấy trộm 25/09/2024 16:04

Ngày 25-9, người dân sinh sống ở khu trọ tại đường An Phú 34, khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bị mất 2 chiếc xe máy khi để ở hành lang dãy trọ.

Qua trích xuất camera, vào lúc hơn 3 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, người đàn ông để chiếc xe máy hiệu Honda Vario biển số 77L2-221.06 ở bên ngoài phòng trọ đã bị 2 đối tượng đột nhập vào bẻ khoá dắt đi mất. Thời điểm này cũng có một xe máy khác cùng dựng bên ngoài cũng bị tên trộm lấy đi luôn.

Chủ nhân chiếc xe Vario cho biết mọi ngày xe được dắt vào phòng trọ nhưng nay có việc ra ngoài đi bốc hàng nên chủ quan để xe ở hành lang nhà trọ và bị lấy trộm.