Bình Phước thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Ngày 4-8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và tuyên thệ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh.

Công an Bình Phước là một trong 14 địa phương trên cả nước được thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Trung đoàn gồm ba tiểu đoàn với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Bình Phước và công an các huyện, thị xã, TP trong tỉnh. Trung đoàn được thành lập nhằm chủ động xử lý tốt các tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đã đọc năm lời tuyên thệ.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai các hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh đã biểu diễn các bài võ thuật, biểu diễn triển khai các đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông gây kích động, gây rối. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cũng đã biểu diễn các bài khí công.

Các bài biểu diễn được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thể hiện thuần thục và đẹp mắt, nhận được sự tán thưởng của các đại biểu và rất đông lực lượng cảnh sát Công an tỉnh.

Theo Báo Bình Phước