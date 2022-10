Bộ Công an khai mạc Trại sáng tác ở tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Trại sáng tác chia làm 2 đợt gồm phía Nam và phía Bắc, mỗi đợt khoảng 35 người, gồm 25 nhạc sĩ, tác giả, biên đạo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Chiều ngày 18-10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Công an tổ chức Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023).

Trại sáng tác tập trung vào các chủ đề, nội dung như: Ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn với truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; ngợi ca những tấm gương sáng về sự cống hiến thầm lặng, dũng cảm hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; ca ngợi tình yêu đôi lứa, gắn với đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cơ sở, gần dân, sát dân, vùng sâu, vùng xa, khó khăn...

Mỗi đơn vị tham gia trực tiếp hoạt động của Trại sáng tác bao gồm các phần thi lý thuyết và phần hoạt động thực tế.

Ở phần thi hoạt động thực tế, các đơn vị tổ chức thâm nhập, tìm hiểu thực tế truyền thống, lịch sử, thành tích, nhiệm vụ tại một số Công an đơn vị, địa phương và giao lưu trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tại đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở... để tạo chất liệu, năng lượng thực tiễn trong sáng tác và hoàn thiện tác phẩm.

Đợt 1 Trại sáng tác tổ chức ở các tỉnh phía Nam từ ngày 17-10 đến ngày 1-11, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên và Quảng Ngãi. Đợt 2 bao gồm các tỉnh phía Bắc được tổ chức từ ngày 14-11 đến ngày 28-11, tại Công an tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang.

