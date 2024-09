Bốc thăm chia bảng giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ XIV 10/09/2024 16:05

(PLO)-Cúp Báo Long An lần thứ XIV, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024 sẽ có 9 đội bóng tham dự đã được bốc thăm chia bảng.

Ngày 10-9, Ban Tổ chức Giải bóng đá truyền thống chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 - Cúp Báo Long An lần thứ XIV tổ chức họp báo công bố giải đấu và bốc thăm chia bảng.

Cúp Báo Long An lần thứ XIV có 9 đội bóng tham dự. Ảnh: HD

Giải năm nay quy tụ 9 đội bóng tham dự gồm Dũng Phong FC, Sen Việt FC, 91 FC, Khánh Hậu FC, Phú Kiết FC, VNMOBILE FC cùng đội bóng các huyện Thủ Thừa, Đức Hòa và Đức Huệ.

Tại buổi họp báo, các đội bóng thực hiện bốc thăm chia bảng. Theo đó, bảng A gồm Sen Việt FC, VNMOBILE FC và huyện Thủ Thừa; bảng B gồm Dũng Phong FC, Khánh Hậu FC và huyện Đức Huệ; bảng C gồm Phú Kiết FC, 91 FC và huyện Đức Hòa.

Các đội bóng tham dự tại vòng bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 3 đội nhất mỗi bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào chơi vòng bán kết; thi đấu theo Luật thi đấu bóng đá 11 người, mỗi đội được đăng ký tối đa 25 cầu thủ và được thay 7 người trong mỗi trận đấu.

Năm nay, ngoài giải thưởng chính cho 4 đội có thứ hạng cao nhất, Ban Tổ chức còn trao giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Châu Hồng Khá, Phó Tổng biên tập Báo Long An, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo và bốc thăm. Ảnh: HD

Theo Phó Tổng biên tập Báo Long An – Trưởng ban Tổ chức giải – Châu Hồng Khá, giải bóng đá truyền thống Cúp Báo Long An lần thứ XIV nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2024), hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng như kỷ niệm 15 năm thành lập TP. Tân An (09/9/2009-09/9/2024).

Đồng thời, giải đấu cũng nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên, giúp các đội bóng, các cầu thủ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu và thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Dự kiến, giải sẽ khai mạc vào chiều ngày 14-9 tới trên Sân vận động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.