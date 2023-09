Bóng đá Cần Thơ trở lại sân chơi Quốc gia

(PLO)- Sáng nay 1-9, U-21 Cần Thơ xuất quân tham dự vòng loại bảng D giải U-21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 - 2023.

Với việc tham dự vòng loại giải Bóng đá Vô địch U-21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 – 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 13/9/2023, sau 6 tháng, bóng đá Cần Thơ mới quay lại ở một giải chính thức cấp quốc gia với đội hình đa phần là lứa cầu thủ 17-18 tuổi. Trước đó, tháng 2/2023, Cần Thơ chính thức không tham gia giải hạng Nhất 2023, điều này đồng nghĩa với việc bóng đá Cần Thơ sẽ phải làm lại từ đầu.

HLV trưởng U-21 Cần Thơ Nguyễn Chí Thiện, cho biết U-21 Cần Thơ tham dự vòng loại bảng D giải U-21 quốc gia Thanh Niên với 27 cầu thủ, trong đó chỉ có 3 cầu thủ ở tuổi 20 là Tài Nguyên, Hoàng Tỷ, Trung Hiếu. Còn lại đa phần ở lứa 17-18 tuổi, thậm chí có đến 6 cầu thủ đang ở tuổi 16 nhưng đầy tiềm năng như Hải Đăng, Tuấn Khanh, Trung Quân, Hoàng Nam, Vũ Khang, Minh Huy…

“Lứa cầu thủ này từng gắn bó với nhau ở đội U-17 và sau đó là tham gia thành phần U-20 trải qua các giải tập huấn với Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Tháp hồi tháng 7/2023 và mới nhất trung tuần tháng 8/2023 đã giành ngôi vô địch giải U-20 ĐBSCL. Những bước chạy đà vừa qua giúp các cầu thủ trẻ trui rèn và tích luỹ kinh nghiệm cũng như sự tự tin cho vòng loại giải U-21” - HLV Nguyễn Chí Thiện chia sẻ.

Tại vòng loại bảng D giải U-21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 - 2023, U-21 Cần Thơ chung bảng với TP.HCM, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Giới chuyên môn đánh giá, bảng D là “cuộc chiến” của các lò đào tạo bóng đá trẻ miền Tây, trong đó Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang được đánh giá cao nhất. Đồng Tháp và Long An được dự đoán sẽ giành 2 vé chính thức dự vòng chung kết diễn ra ở Nghệ An và Thanh Hoá từ 18/9 đến 1/10/2023. Cần Thơ nhiều năm tham gia vòng loại U-21 nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao, nhưng năm nay với đội hình trẻ, không bị áp lực thành tích, đây sẽ là ẩn số ngáng đường các ứng viên của bảng D.

U21 Cần Thơ cố gắng nỗ lực hết mình qua từng trận một - HLV Nguyễn Chí Thiện

Theo HLV Nguyễn Chí Thiện, với lực lượng đa phần là lứa 17-18 tuổi, U-21 Cần Thơ cố gắng nỗ lực hết mình qua từng trận một. Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Cần Thơ tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành qua từng trận, qua từng giải đấu, từ đó tạo lứa cầu thủ mới cho bóng đá Cần Thơ quay lại các giải chuyên nghiệp vào thời gian tới.

Bóng đá trẻ Cần Thơ hiện do Trung tâm Thể dục thể thao thành phố quản lý, đào tạo với các tuyến U-13, U-17, U-19 với trên 120 cầu thủ. Cần Thơ đang xây dựng đề án đào tạo và phát triển bóng đá trẻ đến năm 2030.

T.PHONG