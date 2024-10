Bruno Fernandes tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng rời MU 13/10/2024 11:59

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng rời MU vào mùa hè vừa qua và lý do vì sao anh ở lại Old Trafford.

Bruno Fernandes tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng rời MU khi anh được Barcelona, ​​Bayern Munich và Al Nassr để mắt tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã quyết định cam kết tương lai với "quỷ đỏ" bằng cách ký gia hạn hợp đồng.

Bruno Fernandes, 30 tuổi thừa nhận mọi thứ ở Manchester United "không mấy tích cực" và chia sẻ về lý do anh có thể rời Old Trafford vào mùa hè này. Bruno Fernandes đã từ chối những lời đề nghị từ khắp châu Âu và Saudi Arabia để ký một hợp đồng mới hấp dẫn với Manchester United, giữ anh ở lại Old Trafford cho đến năm 2027.

Barcelona, ​​Bayern Munich và Al Nassr đều được cho là có liên hệ với Bruno Fernandes nhưng vào tháng 8, đội trưởng của Quỷ đỏ đã quyết định cam kết tương lai với MU. Bruno Fernandes đã ký hợp đồng mới ba năm với hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, CLB sẽ sớm trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Nhưng sau 11 trận đấu trong mùa giải mới, MU chỉ giành được ba chiến thắng, khiến HLV Erik ten Hag chịu áp lực bị sa thải rất lớn và chế độ mới của MU dưới thời Ratcliffe phải đối mặt với sự chỉ trích.

Bruno Fernandes tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng rời MU nhưng anh chọn ở lại vì được tin tưởng. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes chia sẻ với ESPN khi đang tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha đá Nations League, "Tôi đã được các CLB khác tiếp cận. Manchester United biết rằng tôi có khả năng sẽ ra đi, tôi đã có những lời đề nghị cụ thể. Nhưng Manchester United đã cho thấy rằng họ cần tôi, rằng đó là thời điểm thay đổi và họ muốn làm mọi thứ khác đi".

Bruno Fernandes, người chưa ghi bàn cho MU mùa này, sau đó thừa nhận rằng anh thích chơi bóng cho tuyển Bồ Đào Nha hơn là MU. "Đó không phải là khoảnh khắc tích cực", Bruno Fernandes nói về MU.

Chúng tôi không thắng trận, và không gian của đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy rất thoải mái, sự năng động ở đó rất tốt. Tôi đang ở đất nước của mình, tôi nói ngôn ngữ của mình, và tôi có đồ ăn ngon hơn.

Tôi đã thể hiện trình độ tốt trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đây là nơi tôi cảm thấy thoải mái và có thể tận hưởng bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, nhờ vào sự năng động và chất lượng mà tôi có được từ đồng đội”.

Bruno Fernandes cho biết anh cảm thấy thoải mái hơn khi chơi cho tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Do đó, Bruno Fernandes khao khát thay đổi mọi thứ tại MU sau khi Bồ Đào Nha thi đấu xong hai trận với Ba Lan (vừa thắng 3-1) và Scotland. "Đó là về việc cải thiện ngay khi tôi trở lại Manchester”, Bruno Fernandes nói thêm, "Làm cho các bàn thắng xuất hiện trở lại vì tôi là một tiền vệ ghi được rất nhiều bàn thắng. Trong nhiều năm qua, tôi luôn thể hiện một trình độ ghi bàn rất cao.

Tôi phải sống theo những kỳ vọng đó và theo tiêu chuẩn của mình. Những gì tôi đã làm không phải là những gì tôi muốn trong mùa giải này vì tôi vẫn chưa ghi bàn cho Manchester United. Tôi hy vọng rằng khi trở lại đó, tôi có thể ghi bàn và giúp câu lạc bộ của mình trở lại con đường chiến thắng và đạt đến trình độ tốt”.