Ca sĩ Đinh Hiền Anh trở lại với 'Hát văn Quan Hoàng Mười'

Ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa trở lại với âm nhạc cùng music video Hát văn Quan Hoàng Mười.

Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại nữ ca sĩ quê Nghệ An sau hơn một năm im ắng kể từ MV Hoa của đá - quay những cảnh đẹp ở miền núi phía Bắc Việt Nam.

Hát văn Quan Hoàng Mười của Đinh Hiền Anh ra mắt tối 15-11-2023 và nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khán giả với hơn 500.000 lượt xem trên TikTok và 150 nghìn lượt xem trên Facebook.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh trong MV.

Music video mang đậm văn hóa dân gian truyền thống, ca ngợi công đức và phẩm chất của ông Hoàng Mười, một trong những vị thánh quan trọng trong tín ngưỡng Tứ phủ của Việt Nam.

Vốn là một người quê gốc Nghệ An, ca sĩ Đinh Hiền Anh muốn dùng tác phẩm này để tôn vinh ông Hoàng Mười nói riêng cũng như tín ngưỡng Tứ Phủ nói chung trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Ca khúc được nữ ca sĩ làm mới với bản phối nhằm tiếp cận với đông đảo giới trẻ hơn.

Bên cạnh MV, ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng tung ra bộ ảnh đẹp và cuốn hút để quảng bá cho ca khúc. Bộ ảnh được thực hiện trong studio nhưng được dàn dựng với bối cảnh cổ truyền, chứa đựng nhiều tâm huyết của ca sĩ và ekip.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh chia sẻ: “Sự thành công của Hát văn Quan Hoàng Mười" là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của dòng nhạc hát văn truyền thống”.

Nữ ca sĩ hi vọng ca khúc sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa của tín ngưỡng Tứ phủ đến với đông đảo khán giả trẻ.

Ông Hoàng Mười là là một vị thánh trong tín ngưỡng Tứ phủ, được thờ phụng rộng rãi ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt là ở Nghệ An.

Ông Hoàng Mười được người dân tôn thờ là vị thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đạo yên ấm, công danh thăng tiến.

Lễ hội thờ ông Hoàng Mười thường diễn ra vào tháng 10 âm lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An là một trong những ngôi đền thờ ông Hoàng Mười nổi tiếng nhất Việt Nam. Đền nằm ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đền được xây dựng từ thế kỷ 17, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

MV Hát văn Quan Hoàng Mười. Nguồn: Đinh Hiền Anh Official Channel

VIẾT THỊNH