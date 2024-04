Cảnh cáo áo vàng Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh 27/04/2024 15:08

Trọng tài cảnh cáo áo vàng Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh (11) ở chặng 22.

Chặng đấu dài 136 km cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024 xuất phát từ TP Mỹ Tho (Tiền Giang), đi qua địa phận các tỉnh Bến tre, Trà Vinh và về đích tại TP Cần Thơ.

Sau chiến thắng trong màn tung nước rút tốc độ thuộc về Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long), một vụ xích mích đã diễn ra sau vạch đích. Buộc trọng tài cảnh cáo áo vàng Petr Rikunov (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), lẫn tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group).

Chia sẻ về vụ việc, tay đua Lê Nguyệt Minh cho biết: “Rikunov là người động thủ trước, lao tới chụp cổ áo tôi, buộc tôi phải đáp trả”. Đôi bên sau đó có lời qua tiếng lại, suýt dẫn đến ẩu đả nếu những cái đầu nóng không kịp thời được các đồng nghiệp can ngăn, hạ nhiệt.

Đoạn clip xích mích giữa áo vàng Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh.

Theo một đoạn clip do người dân quay lại, áo vàng Petr Rikunov tỏ thái độ thiếu bình tĩnh đối với Lê Nguyệt Minh sau vạch đích tại TP Cần Thơ.

Được biết, vụ xích mích là cao trào tiếp nối, sau khi cả hai tay đua chen nhau giành vị trí chạy sau Martin Laas, hòng chiếm được vị trí tung nước rút tốt nhất cho mục tiêu giành chiến thắng tại vạch đích.

Đoàn đua di chuyển qua cầu Rạch Miễu.

Tuy nhiên sau những pha giành vị trí không khoan nhượng, Petr Rikunov không may gặp sự cố về xe khiến tay đua giữ áo vàng không thể bung sức trong 100 mét cuối, kết thúc bằng chiến thắng thứ 7 của tay đua người Estonia Martin Laas.

Với việc tích lũy thêm 15 điểm thưởng, tay đua đội 620 Châu Thới Vĩnh Long – Martin Laas cũng thu ngắn khoảng cách điểm áo xanh với Petr Rikunov xuống còn 25 điểm.

Các tay đua đi tốp đầu ở chặng 22.

Người dân miền Tây xuống đường cổ vũ các tay đua.

Martin Laas ăn mừng chiến thắng chặng 22.

Áo vàng sau 22 chặng tiếp tục thuộc về Petr Rikunov.

Clip chiến thắng thứ 7 của Martin Laas. Clip: MQ

Kết quả chặng 22 không làm thay đổi các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội chung cuộc. Tay đua người Nga Petr Rikunov tiếp tục thống trị ngôi đầu hai giải thưởng áo vàng và áo xanh, trong khi hai danh hiệu áo cam và áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp TP.HCM Vinama tiếp tục kéo dài chuỗi nắm giữ ngôi “vương” lên 21 chặng. Xếp trên hai đối thủ cạnh tranh Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng 28-4, đoàn đua tranh tài chặng 23, TP Cần Thơ – TP Long Xuyên (An Giang) có lộ trình dự kiến 93 km. Đây cũng là chặng đấu ở giải năm ngoái, áo vàng Petr Rikunov (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) từng khiến người hâm mộ quê nhà nức lòng với chiến thắng dũng mãnh ngay trên quê hương An Giang.