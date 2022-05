CGV công chiếu 5 phim ngắn xuất sắc nhất 'Dự án phim ngắn CJ' mùa 3

Các tác phẩm thuộc tốp 5 Dự án phim ngắn CJ mùa 3 bao gồm: Điềm báo của Hồ Thanh Thảo, Hương kỳ trong trăng của Lê Can Trường, Những con voi bên vệ đường của Đàm Quang Trung, Cá mặt trăng của Trần Thị Hà Trang và Con dại cái mang của Đào Thu Uyên.

Tuyển chọn và hướng dẫn các thí sinh của chương trình ở mùa 3 là các đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam: Đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy.

Được tổ chức từ tháng 4-2021, chương trình đã diễn ra trong giai đoạn căng thẳng nhất của dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực đến cùng của các nhà làm phim trẻ, năm tác phẩm đã được hoàn thành và sắp tới sẽ được công chiếu trong sự kiện Bế mạc chương trình.

Trước thềm của buổi công chiếu ở sự kiện Bế mạc, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất về tốp 5 của Dự án phim ngắn CJ mùa 3.

Đạo diễn Hồ Thanh Thảo – phim Điềm báo

Bắt đầu làm phim từ năm 14 tuổi, Hồ Thanh Thảo từng đoạt giải Búp sen vàng 2017 cho phim ngắn Muộn và giải Cánh diều bạc 2021 cho phim ngắn Đường cao tốc.

Muộn cũng là một trong những phim ngắn Việt hiếm hoi có vinh dự công chiếu và tranh giải tại LHP Quốc tế Singapore 2017.

Đến với Dự án phim ngắn CJ mùa 3, kịch bản Điềm báo của nữ đạo diễn trẻ đã xuất sắc được chọn vào tốp 5 và nhận kinh phí tài trợ 300 triệu đồng.

Điểm nhấn của tác phẩm này là sự tham gia diễn xuất của NSND Thúy Hường, người từng đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim quan trọng của điện ảnh Việt những năm 90.

Trong đó tiêu biểu bà tham gia là Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh và Ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Trong Điềm báo, NSND Thúy Hường sẽ vào vai một phụ nữ góa chồng phải chiến đấu với những giấc mơ đầy nhục cảm của bản thân khi một thầy bói nói đây là nguyên nhân gây ra loạt sự kiện đen đủi cho con trai bà.

Đạo diễn Lê Can Trường – phim Hương kỳ trong trăng

Lê Can Trường từng đạo diễn MV Nàng thơ (Hoàng Dũng) và Call Me Later (Mai Ngô).

Bên cạnh đó, Lê Can Trường đã thực hiện hai phim ngắn Những điệu nhảy xoay vòng và Ngày trọng đại, trước khi lọt vào tốp 5 Dự án phim ngắn CJ mùa 3 với kịch bản mới nhất Hương kỳ trong trăng.

Lê Can Trường chia sẻ về phong cách làm phim của bản thân: “Mình thích làm một bộ phim có độ rung - tức một bộ phim có thể khiến trái tim khán giả rung lên theo một tần số nào đó”.

Giới thiệu về Hương kỳ trong trăng, Trường mô tả ngắn gọn: “Chưa gặp em hồn anh như sỏi đá, gặp em rồi sỏi đá hoá thành hoa".

Đạo diễn Đàm Quang Trung – phim Những con voi bên vệ đường

Năm 2021, phim ngắn tốt nghiệp Những con voi trong thành phố của Đàm Quang Trung từng đoạt giải Phim Thể nghiệm Xuất sắc nhất tại LHP SEAxSEA tổ chức tại Đại học Washington (Mỹ), cũng như lọt vào tốp 20 phim ngắn tại LHP SeaShorts.

Đến với Dự án phim ngắn CJ mùa 3, Đàm Quang Trung đã xuất sắc lọt vào tốp 5 chương trình với kịch bản mới nhất của mình Những con voi bên vệ đường.

Phim kể về một gã thợ xây mộ tỉnh lẻ và những ký ức của anh về một làng quê đang dần chìm khuất.

Đạo diễn Trần Thị Hà Trang – phim Cá mặt trăng

Với phim ngắn tốt nghiệp Một cõi đi về, Trần Thị Hà Trang từng đoạt giải Cánh diều vàng 2020, và vào vòng tranh giải chính thức LHP Quốc tế Singapore 2021.

Ở thể loại phim tài liệu, Trần Thị Hà Trang tham gia workshop Phát triển dự án phim tài liệu Doc Cicada 2020 và đã đoạt giải dự án xuất sắc nhất với Con voi ở Sơn La.

Đến với Dự án phim ngắn CJ mùa 3, Trang lọt vào tốp 5 với kịch bản phim ngắn Cá mặt trăng.

Lấy bối cảnh chính ở một làng chài ven biển, câu chuyện trong phim là hành trình khám phá đức tin ngây thơ của một đứa trẻ khiếm thính trong nỗ lực giải cứu gia đình mình khỏi định mệnh mong manh.

Đạo diễn Đào Thu Uyên - Con dại cái mang

Đào Thu Uyên tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn sau khóa học trao đổi bốn năm giữa ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và trường phim INSAS, Bỉ.

Từ năm 2016 đến nay, nữ đạo diễn đã thực hiện một số phim truyện và tài liệu ngắn khắc họa cuộc sống đô thị ở Việt Nam và luôn quan tâm trình hiện hình ảnh người phụ nữ trên phim.

Năm 2017, phim ngắn Vùng đệm của Đào Thu Uyên được giải nhất LHP FY – Sài Gòn và được trình chiếu tại nhiều LHP khu vực Đông Nam Á.

Phim ngắn Con dại cái mang do Uyên viết kịch bản và đạo diễn sắp là một trong 5 tác phẩm xuất sắc sắp tới sẽ được công chiếu trong ngày Bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 3.

Lễ Bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 3 sẽ vinh dự đón tiếp các lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế, lãnh đạo tập đoàn CJ, Quỹ Văn hóa CJ, CGV Việt Nam, CJ HK Entertainment…

Bên cạnh giới chuyên môn gồm nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên hàng đầu Việt Nam.