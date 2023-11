‘Cha đẻ ChatGPT’ Sam Altman bất ngờ bị sa thải

Trong một bài đăng trên blog chính thức của OpenAI, công ty cho biết việc sa thải Sam Altman diễn ra sau một quy trình xem xét có chủ ý của hội đồng quản trị, và kết luận rằng Sam Altman không thẳng thắn và nhất quán trong giao tiếp với các thành viên khác, gây cản trở khả năng thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị.”

Sam Altman bất ngờ bị sa thải khỏi OpenAi. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trên X (trước đây là Twitter), Sam Altman cho biết anh ấy “yêu khoảng thời gian ở OpenAI” và sẽ có nhiều điều để nói về những gì tiếp theo sau này.

“Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp của Sam Altman trong việc thành lập và phát triển OpenAI. Đồng thời, chúng tôi tin rằng sự lãnh đạo mới là cần thiết khi chúng tôi tiến về phía trước. Với tư cách là người lãnh đạo bộ phận nghiên cứu, sản phẩm và an toàn của công ty, Mira Murati có đủ điều kiện đặc biệt để đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tạm thời. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo OpenAI của cô ấy trong giai đoạn chuyển tiếp này.”

Ban giám đốc của OpenAI hiện bao gồm nhà khoa học trưởng của OpenAI là Ilya Sutskever, Giám đốc điều hành Quora Adam D'Angelo, doanh nhân công nghệ Tasha McCauley, và Helen Toner, giám đốc chiến lược tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi của ĐH Georgetown.

Việc sa thải Sam Altman diễn ra một cách bất ngờ khi tuần trước công ty vừa tổ chức hội nghị nhà phát triển đầu tiên - OpenAI DevDay do Altman chủ trì. Theo một số nguồn tin của The Verge và The New York Times, nhân viên OpenAI dường như đã biết về vụ sa thải Sam Altman trước khi nó được công bố rộng rãi.

Sam Altman. Ảnh: TechCrunch

Sam Altman trong nhiều tháng qua đã đóng vai trò tích cực trong nỗ lực định hình phản ứng của các cơ quan quản lý đối với AI, xuất hiện tại các phiên điều trần quốc hội Hoa Kỳ và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng những người khác.

Cho đến nay, Microsoft đã rót 13 tỉ USD vào OpenAI và nắm giữ 49% cổ phần của công ty. Giá cổ phiếu đã giảm hơn 1% trong 30 phút giao dịch cuối cùng, sau khi có thông báo sa thải Sam Altman.

OpenAI được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2015, nhưng đã được tái cơ cấu vào năm 2019 thành một công ty “có lợi nhuận giới hạn” để huy động vốn, một sự thừa nhận về chi phí khổng lồ liên quan đến việc đào tạo các hệ thống AI tiên tiến. Nhấn mạnh quan điểm này, Sam Altman cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times rằng ông “hy vọng” Microsoft sẽ tăng đầu tư để giúp trang trải chi phí đào tạo mô hình “rất lớn” sắp diễn ra.

Nhóm truyền thông của OpenAI từ chối bình luận ngoài bài đăng chính thức trên blog, nhưng Frank Shaw - Giám đốc truyền thông của Microsoft tuyên bố: “Chúng tôi có mối quan hệ đối tác lâu dài với OpenAI. Microsoft vẫn cam kết với Mira và nhóm của họ để mang kỷ nguyên AI tiếp theo đến với người tiêu dùng”.

