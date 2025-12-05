Tin công nghệ 5-12: 13 mẫu iPhone này sẽ không còn được cập nhật

(PLO)- Tin công nghệ 5-12 sẽ có các nội dung như 13 mẫu iPhone này sẽ không còn được cập nhật, ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác với Huawei đào tạo nhân lực ICT, cách lấy lại tài khoản Facebook và Instagram mới nhất.

1. 13 mẫu iPhone này sẽ không còn được cập nhật

Apple vừa cập nhật lại danh sách các mẫu iPhone lỗi thời, điều này đồng nghĩa với việc những thiết bị này sẽ không còn được hỗ trợ sửa chữa chính hãng và không nhận được bất kỳ bản vá bảo mật nào.

Khi không còn được hỗ trợ cập nhật, rủi ro lớn nhất sẽ nằm ở bảo mật. Các lỗ hổng mới được phát hiện sẽ khiến iPhone dễ trở thành mục tiêu của mã độc, tấn công chiếm quyền điều khiển hoặc đánh cắp tài khoản ngân hàng. Chuyên gia Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu tại ESET cho biết, khi tin tặc tìm thấy lỗ hổng, việc khai thác thường diễn ra rất nhanh. Do đó, những thiết bị đã dừng cập nhật hoàn toàn không còn an toàn để sử dụng lâu dài.

Trong danh sách lỗi thời mới, Apple đã đưa iPhone SE đời đầu và dòng iPhone 6s vào nhóm không còn được hỗ trợ. Các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5C, 5S, 6 và 6 Plus cũng đã không được Apple hỗ trợ.

Ngoài ra, hãng cũng bổ sung nhiều dòng máy vào danh sách “cổ điển”, tức chỉ được hỗ trợ hạn chế và thỉnh thoảng nhận bản vá nghiêm trọng, bao gồm iPhone X, iPhone XS, XS Max và iPhone 11 Pro Max.

Nếu đang sử dụng các mẫu máy kể trên, người dùng nên cân nhắc nâng cấp thiết bị để có được trải nghiệm tốt hơn, và quan trọng nhất là an toàn hơn trước các lỗ hổng bảo mật. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách đầy đủ tại https://support.apple.com/en-us/102772 .

2. ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác với Huawei đào tạo nhân lực ICT

Mới đây, ĐH Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc nhà trường, nhấn mạnh thỏa thuận lần này mở ra cơ hội giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và các sân chơi công nghệ như Seeds for the Future hay Huawei ICT Competition.

Ông kỳ vọng sự phối hợp chặt chẽ sẽ giúp hình thành thế hệ kỹ sư ICT có năng lực cạnh tranh cao trong bối cảnh nhu cầu nhân lực số ngày càng tăng.

Đại diện Huawei, ông Ivan Liu cho biết doanh nghiệp cam kết đồng hành trong chuyển đổi số giáo dục và cung cấp nguồn lực đào tạo từ Huawei ICT Academy. Công ty cũng mở rộng cơ hội thực tập, tham gia dự án thực tế và các hoạt động chuyên môn dành cho sinh viên.

Theo đó, hai bên sẽ chung tay triển khai ba nhóm nội dung gồm chuyển đổi số đại học, phát triển nguồn nhân lực ICT và kết nối doanh nghiệp thông qua job fair, workshop kỹ thuật hay chương trình thực tập.

3. Cách lấy lại tài khoản Facebook và Instagram mới nhất

Meta vừa giới thiệu một trung tâm hỗ trợ mới dành cho người dùng Facebook và Instagram, tập hợp toàn bộ các tính năng cần thiết để báo cáo sự cố và khôi phục tài khoản khi bị mất quyền truy cập.

Động thái này được đưa ra sau khi công ty thừa nhận dịch vụ hỗ trợ trước đây “không phải lúc nào cũng đáp ứng kỳ vọng”.

Theo thông báo, trung tâm mới giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tùy chọn liên quan đến bảo mật tài khoản, bao gồm báo cáo xâm nhập, xử lý sự cố đăng nhập hoặc hướng dẫn khôi phục khi bị chiếm đoạt. Tính năng này hiện đã được triển khai trên toàn cầu cho cả iOS và Android.

Bên cạnh đó, Meta cũng đang phát triển một trợ lý AI nhằm cung cấp hỗ trợ tức thì. Trợ lý này trước mắt sẽ có mặt trên Facebook, sau đó mới được cân nhắc mở rộng sang các ứng dụng khác.

Bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào phần cài đặt Facebook và chọn Hỗ trợ.

