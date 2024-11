“Chấm công” HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam 12/11/2024 06:36

Tối 10-11 tại Korat, Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam đá trận chung kết Futsal Đông Nam Á lần thứ nhì và thua Indonesia 0-2. “Chấm công” HLV Diego Giustozzi ra sao? Trong 18 lần diễn ra giải vô địch Futsal Đông Nam Á, tuyển Việt Nam hai lần vào chung kết, lần thứ nhất thua Thái Lan và lần thứ hai thua Indonesia, còn Indonesia có hai lần vô địch, 16 lần đăng quang còn lại thuộc về Thái Lan.

HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam đã mang lại một bộ mặt tươi mới và lạc quan cho Futsal Việt Nam khi thế hệ vàng qua đi do tuổi tác. Đã thế, Đức Hòa lại thiếu may mắn khi vắng mặt ở bán kết và chung kết, còn tay săn bàn Minh Trí vài năm qua chấn thương liên tục. Nhìn cách bày binh, bố trận, thậm chí là thay người, “cài” cầu thủ vào các tổ đấu tại giải Đông Nam Á 2024 cho thấy, HLV Diego Giustozzi thực hiện theo cách “khéo co thì ấm”. Tài năng trẻ của Futsal Việt Nam không nhiều như Thái Lan hay Indonesia.

Tuyển Indonesia nhỉnh hơn tuyển VIệt Nam và họ xứng đáng vô địch. Ảnh:CTP

Tuy nhiên việc HLV Diego Giustozzi đưa tuyển Futsal Việt Nam vào chung kết lần thứ hai cho thấy đó là những dấu hiệu tích cực thời thay máu đội tuyển, thế hệ vàng đã qua đi. Trên con đường hành trình vào trận chung kết, Futsal Việt Nam hạ được hai đối thủ lớn là Úc và Thái Lan đã là một kỳ tích.

Nhiều năm trước Futsal Việt Nam với thế hệ vàng như Trọng Luân, Thái Huy, Bảo Quân, Văn Vũ, Đức Hòa, Long Vũ, Danh Phát, Thành Đạt, Ngọc Sơn, Xuân Du, Quốc Nam... mỗi khi gặp Úc, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia là trăm bề khó khăn. Nhiều năm trước với những danh thủ Futsal như thế mà Việt Nam chỉ một lần vào chung kết giải Đông Nam Á thì thấy được tính khốc liệt.

Thái Lan có 16 lần vô địch Đông Nam Á, tài năng trẻ rất nhiều nên họ cũng mạnh dạn trẻ hóa quyết liệt ở giải lần này, còn Việt Nam thì đi theo cách khác theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” của HLV Diego Giustozzi. Nhìn vào từng tổ đấu được HLV Diego Giustozzi tung vào sân đã cho thấy, ông luôn cài cắm vài đàn anh giàu kinh nghiệm trong đó để gánh vác và “bọc lót” cho những cầu thủ trẻ. Việc Futsal Việt Nam cũng hiếm tài năng trẻ cũng khiến HLV Diego Giustozzi thận trọng, đi từng bước chậm mà chắc trong việc chuyển giao thế hệ.

Còn bốn năm nữa, tức vào vòng chung kết Futsal Asian Cup 2028 mới là vòng loại World Cup cùng năm nên lộ trình này được xem là ổn của HLV Giustozzi..

Việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam được HLV Diego Giustozzi cũng rất thận trọng. Ảnh: CTP

Có chút khách quan đáng tiếc là vài năm qua, giải Cúp C1 châu Á, giải đấu dành cho những đội vô địch quốc gia của AFC không tổ chức nên Futsal Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong việc thi đấu, cọ xát. Nhìn vào lịch sử dễ thấy 2 lần Futsal Việt Nam đoạt vé World Cup 2016 và 2021 là những năm mà châu Á diễn ra giải cúp C1 châu Á, các cầu thủ Việt Nam được trui rèn trước những đối thủ rất chất lượng.

Việt Nam thua Indonesia đêm 10-11 là điều không ngoài dự đoán, trên hành trình vào chung kết, tuyển Việt Nam đã hạ được hai đối thủ lớn Úc và Thái Lan, đó đã là “sự kiện lịch sử”. Trận chung kết, Việt Nam thua Indonesia 0-2 là chấp nhận được khi đối thủ này trước đó hủy diệt Thái Lan đến 5-1 và thắng dễ Úc 3-1.