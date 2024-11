Chiến sự Nga-Ukraine 21-11: Ukraine đánh kho vũ khí ở tỉnh Novgorod của Nga; Moscow nã S-300 qua Kharkiv 21/11/2024 07:25

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn trăm cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine tung đòn UAV đánh xa gần 700 km vào lãnh thổ Nga

. Ngày 20-11, ông Andrii Kovalenko - người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công Kho vũ khí số 13 của Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga (GRAU) gần TP Kotovo (tỉnh Novgorod, Nga), cách biên giới với Ukraine khoảng 680 km.

Theo ông Kovalenko, kho vũ khí này lưu trữ các vật tư quân sự quan trọng, bao gồm đạn pháo, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), tên lửa Iskander và tên lửa phòng không, cùng đạn dược cho nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm hệ thống tên lửa Tor, theo tờ The Kyiv Independent.

Nhiều nhà cửa, xe cộ bị hư hại ở TP Kurakhove (Donetsk, Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga tung đòn không kích lớn xuyên đêm, kéo dài từ tối 19-11 đến sáng sớm 20-11, theo hãng tin Ukrinform.

"Xuyên đêm 20-11, quân Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa phòng không dẫn đường S-300 bắn từ tỉnh Belgorod vào tỉnh Kharkiv, cùng với 5 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 nhắm vào các tỉnh Dnipropetrovsk, Chernihiv và Sumy. Đối phương cũng tấn công Ukraine bằng bom dẫn đường và phóng 122 UAV Shahed, cũng như các UAV khác từ các Kursk, Oryol và Primorsko-Akhtarsk của Nga" - theo Không quân Ukraine.

Theo Ukrinform, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, các đội hỏa lực cơ động của Không quân Ukraine và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phối hợp đẩy lùi đòn tấn công xuyên đêm của Nga.

Đến trưa 20-11, 2 tên lửa Kh-59/69 và 56 UAV của đối phương đã bị bắn hạ ở nhiều nơi khắp Ukraine, gồm: Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Poltava, Kirovohrad, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk và Kharkiv.

Ngoài ra, có 58 UAV Nga đã bị mất dấu, trong đó có 6 chiếc rời khỏi không phận Ukraine (5 chiếc quay về Nga và một chiếc hướng tới Belarus).

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 20-11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga, gây sát thương hỏa lực hiệu quả cho đối phương, khiến quân Moscow trên toàn bộ chiến tuyến kiệt sức, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 20-11 có tổng cộng 147 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân Nga đã thực hiện 61 đòn không kích (trong đó sử dụng 91 quả bom lượn), triển khai hơn 560 UAV và nã hơn 3.000 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các TP Lyman, Toretsk, Siverskyi, Pokrovsky, Kurakhiv. Tình hình ở hướng Pokrovsky và Kurakhiv vẫn rất căng thẳng, trong bối cảnh quân Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào 2 TP này.

Cụ thể, tại Pokrovsky, quân Nga trong ngày qua 33 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Myrolyubivka, Pustinka, Promin, Krutyy Yar, Krasny Yar, Lyskivka, Yuryivka, Zhovte, Petrivka, Dachenske, Novooleksiivka, Hryhorivka và Pushkine.

Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 23 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Berestka, Zorya, Sontsivka, Maksimilyanivka, Katerynivka, Elizabeth và Antonivka.

Nga tiếp tục chiếm ưu thế ở Kursk

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 20-11 Nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Aleksandriya, Viktorovka, Daryino, Lebedevka, Malaya Loknya, Nikolsky, Novoivanovka và Sverdlikovo ở tỉnh Kursk của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Các đội máy bay tác chiến/chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị Ukraine ở Kursk, cũng như các đơn vị quân dự bị của Kiev trú ở tỉnh Sumy (Ukraine, giáp biên giới với Nga).

Binh sĩ Nga chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Trong ngày qua tại Kursk, phía Ukraine mất hơn 400 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bộ binh (trong đó có 1 xe Marder do Đức sản xuất), 4 xe bọc thép chở quân (trong đó có 1 xe M113 do Mỹ sản xuất), 1 hệ thống pháo tự hành Bogdana, 1 hệ thống pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất, 1 trạm tác chiến điện tử và 20 xe cơ giới quân sự.

Theo TASS, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, các lực lượng Ukraine mất hơn 34.390 binh sĩ, 215 xe tăng, 147 xe chiến đấu bộ binh, 120 xe bọc thép chở quân, 1.190 xe chiến đấu bọc thép, 988 xe cơ giới quân sự, 296 khẩu pháo và 40 bệ phóng pháo đa nòng.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra khoảng 105 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 2 xe bọc thép của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm, theo TASS.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật, gây hơn 420 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 4 kho đạn của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua gây ra hơn 500 thương vong cho quân Nga và phá hủy 5 kho đạn của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga trong ngày qua gây thương vong khoảng 115 binh sĩ Ukraine và phá huỷ 2 khẩu pháo do Mỹ sản xuất trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga trong ngày qua gây ra 390 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 6 khẩu pháo trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga trong ngày qua gây thương vong khoảng 80 binh sĩ và phá huỷ 1 trạm tác chiến điện tử của Kiev trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.