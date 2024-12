CLB Man City khủng hoảng nặng nề ở trận derby 15/12/2024 16:50

Đội bóng của HLV Pep Guardiola bước vào trận đấu này với phong độ kém, đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, và tinh thần bị đè nặng bởi khủng hoảng. CLB Man City chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận gần nhất, để thua tới bảy trận, và hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Dù vị trí này vẫn được coi là “đáng nể,” nhưng rõ ràng đội bóng áo xanh đang phải nhìn về phía sau nhiều hơn là hướng lên phía trước. Mất mát lớn nhất của CLB Man City đến từ sự vắng mặt của Rodri - cầu thủ vừa giành Quả bóng vàng. Đội bóng đã gặp nhiều khó khăn trong việc thay thế vai trò của anh, đặc biệt khi người dự bị Mateo Kovacic cũng đang trong tình trạng chấn thương.

HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự thất vọng khi nhắc đến Rodri, đồng thời chỉ ra tình trạng thể lực không đảm bảo của Phil Foden - Cầu thủ xuất sắc nhất năm ngoái của Premier League. Mùa giải này, Foden chỉ đá chính 6 trong 15 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng việc thiếu vắng hai ngôi sao Rodri và Foden là những tổn thất không thể bù đắp.

HLV Pep Guardiola thiệt thòi vì không có Quả bóng vàng Rodri trong đội hình do chấn thương. Ảnh: GETTY.

Ngoài ra, danh sách chấn thương của CLB Man City còn bao gồm những cái tên quan trọng như Nathan Aké, Manuel Akanji, John Stones, và Oscar Bobb, khiến đội bóng rơi vào tình cảnh không lý tưởng chút nào.

CLB Man City thực sự gặp khó khăn hay chỉ là một cách tung hỏa mù? Một bảng xếp hạng về số lượng chấn thương do Sky Sports cung cấp cho thấy, thực tế, có năm đội còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương nặng nề hơn Man City trong mùa giải này, bao gồm cả những đội bóng đang xếp trên họ. Man City đã có 14 ca chấn thương khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất một trận, con số này ít hơn một so với Aston Villa và hai so với Tottenham và Arsenal. Trong khi đó, Ipswich và Brighton dẫn đầu với 17 ca chấn thương. West Ham là đội ít bị ảnh hưởng nhất với chỉ 5 ca chấn thương.

Ở khía cạnh tổng số ngày các cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, CLB Man City đứng thứ bảy với 372 ngày. Con số này kém xa Brighton (638 ngày), Ipswich (530 ngày), và Crystal Palace (444 ngày). Ngay cả Liverpool - đội bóng đang dẫn đầu Premier League - cũng đã mất 382 ngày vì chấn thương, nhiều hơn Man City 10 ngày.

CLB Man City đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn trước trận derby. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã nhấn mạnh rằng không phải số lượng mà chính mức độ quan trọng của các cầu thủ vắng mặt mới là vấn đề: “Chúng tôi phải thi đấu mà không có cầu thủ xuất sắc nhất Quả bóng vàng - Rodri, và không có cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước - Foden. Không một đội bóng nào có thể chơi tốt nếu thiếu đi trung vệ, thiếu cầu thủ xuất sắc nhất, và người đoạt Quả bóng vàng”.

Điều này cho thấy, dù số ca chấn thương của CLB Man City không phải cao nhất, nhưng việc thiếu vắng những cầu thủ trụ cột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của đội bóng. Dù Guardiola có lý do để phàn nàn, thực tế là những đội bóng khác như Brighton, Arsenal, và Liverpool cũng đã vượt qua khó khăn tương tự và vẫn thi đấu tốt.

Điều này đặt ra câu hỏi về cách quản lý đội hình của Man City trong bối cảnh chấn thương. HLV người Tây Ban Nha sẽ phải tìm ra lời giải nhanh chóng nếu muốn xoay chuyển tình thế trước trận derby quan trọng với Man United, một trận đấu không chỉ là danh dự mà còn ảnh hưởng đến cơ hội đua tranh tại Premier League mùa này.