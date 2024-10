Một ngày trước khai mạc AFC Champins League nữ: CLB Nữ TP.HCM giải quyết trận đầu tiên sẽ có vé vào tứ kết giải châu Á 05/10/2024 07:07

Ngày 6-10, CLB Nữ TP.HCM bắt đầu bước vào chinh phục giải châu lục – AFC Champions League nữ lần đầu tiên được tổ chức. Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã nêu mục tiêu vào tứ kết. CLB nữ TP.HCM là chủ nhà bảng C gồm các đối thủ Urawa Red Diamonds Ladies (Nhật Bản), Taichung Blue Whales (Đài Loan) và Odisha (Ấn Độ) thi đấu tập trung trên sân Thống Nhất từ ngày 6 đến 12-10.

HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM chia sẻ về đối thủ đầu tiên Taichung Blue Whales: “Taichung Blue Whales rất mạnh, họ có những tuyển thủ Thái Lan đầu quân cùng lực lượng nội không hề yếu”.

Tiền đạo đội trưởng tuyển VIệt Nam-Huỳnh Như chẳng khác một ngoại binh sau 1 mùa đá cho Lank FC trở về. Ảnh:CTP

Nhìn trên bình diện quốc gia và sức mạnh bóng đá nữ thì rõ ràng, ngôi đầu bảng C khó thoát khỏi những cô gái Nhật Bản Urawa Red Diamonds, vị trí thứ hai là cuộc cạnh tranh của CLB Nữ TP.HCM và đại diện Đài Loan Taichung Blue Whales, còn Odisha của Ấn Độ (đội đã vượt qua vòng loại ở giai đoạn 1) thì ở trình độ thấp hơn, khó cạnh tranh.

Theo lịch đấu thì ngay trận ra quân, CLB Nữ TP.HCM đã chạm trán với đối thủ tranh chấp trực tiếp vé nhì bảng là Taichung Blue Whales vào lúc 19 giờ ngày 6-10. Lúc 15 giờ cùng ngày, Urawa Red Diamonds gặp Odisha.

HLV Đoàn Thị Kim Chi lo lắng khi trận đầu chạm trán với Taichung Blue Whales là có cơ sở. Vì bóng đá nữ Đài Loan cũng rất tốt, cầu thủ mạnh mẽ, khéo léo, đã vậy họ lại có thêm ngoại binh.

Những ngoại binh của Taichung Blue Whales là bốn tuyển thủ và cựu tuyển thủ Thái Lan gồm Silawan Intamee, Saowalak Peng-Ngam, Pitsamai Sornsai và Waraporn Boonsing, cùng một cầu thủ Nhật Bản là Maho Tanaka.

Nhưng CLB Nữ TP.HCM cũng đâu phải dạng vừa khi đội cũng có ba cầu thủ từ Mỹ về đầu quân hơn một tháng nay, cùng với đó là tiền đạo Huỳnh Như từ Lank FC đã trở lại CLB. Trong đội hình CLB Nữ TP.HCM có 7 tuyển thủ quốc gia vừa qua có chuyến tập huấn tại châu Âu. Các tuyển thủ Việt Nam trong màu áo CLB Nữ TP.HCM đều là những trụ cột, thậm chí là ngôi sao của đội tuyển như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như...

Taichung Blue Whales không yếu lại có ngoại binh, nhưng CLB Nữ TP.HCM cũng cực mạnh và cũng có ba ngoại binh Mỹ. Nhìn trên bình diện chung thì đại diện của Việt Nam mạnh hơn. Vấn đề bây giờ của CLB Nữ TP.HCM là phải chuẩn bị chu đáo, đấu pháp đa dạng, tôn trọng đối thủ và tìm hiểu lối chơi của Taichung Blue Whales.

CLB Nữ TP.HCM được đánh giá cao hơn, nhưng Taichung Blue Whales có tính chuyên nghiệp cao. Lần đầu “bơi ra biển lớn”, CLB Nữ TP.HCM phải có sự chuẩn bị chỉn chu, biết tôn trọng đối phương mới có thể có kết quả tốt. Căn cứ trên vị trí xếp hạng FIFA thì CLB Nữ TP.HCM được miễn vòng loại vào thẳng giai đoạn 2 và được làm chủ nhà bảng C đã là thuận lợi rồi.

Taichung Blue Whales có năm ngoại binh từ Thái Lan, Nhật Bản thì TP.HCM có ba ngoại binh từ Mỹ đến. Ảnh:CTP

Ở giai đoạn 2 này có ba bảng đấu, ngoài bảng C diễn ra tại TP.HCM thì bảng B diễn ra ở Thái Lan do CLB College of Asian Scholars làm bảng trưởng, còn bảng A tại Trung Quốc do CLB Wuhan Jiangda làm chủ nhà.

Mỗi bảng đá tập trung vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất và nhì, cùng với hai đội xếp thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Thực lực của CLB Nữ TP.HCM là có thể đánh chiếm ngôi nhì bảng sau Urawa Red Diamonds Ladies, tức có tấm vé chính thức vào tứ kết, còn nếu không may mắn thì hướng đến “kèo thơm” Odisha để thắng thật đậm nhằm “săn” vé vớt.

“Chìa khóa” của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi là phải giải quyết đối thủ Taichung Blue Whales bằng chiến thắng tối 6-10 thì tấm vé chính thức vào tứ kết mở ra ngay.

+ Lịch thi đấu của CLB Nữ TP.HCM

Ngày 6-10 gặp Taichung Blue Whales (19 giờ)

Ngày 9-10 gặp Odisha (19 giờ)

Ngày 12-10 gặp Urawa Red Diamonds (19 giờ)