Công an huyện Bình Chánh lập tổ cấp CCCD lưu động phục vụ dân

Hiện nay, bên cạnh việc ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho học sinh ở độ tuổi sinh năm 2004 và 2007 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT, công an các địa phương tại TP.HCM vẫn phải tiến hành song song việc cấp và trả CCCD cho người dân trên địa bàn.

Tại một số địa phương có dân cư đông như huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, TP Thủ Đức, số lượng người đi làm CCCD rất lớn. Vì vậy không tránh khỏi việc vào thời gian cao điểm, người dân phải chờ đợi để làm CCCD.

Đông người nhưng không mất nhiều thời gian

Ghi nhận của PV ở điểm cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện Bình Chánh trong ngày 23-5, số lượng người dân (có cả đối tượng ưu tiên là học sinh) đi làm CCCD khá đông.

Bên cạnh việc cấp CCCD, tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an huyện Bình Chánh cũng tổ chức trả CCCD cho người dân theo giấy hẹn.

Anh Võ Hoàng Minh Đức (thường trú tại xã Lê Minh Xuân) cho biết trước đây có tổ cấp CCCD tại công an xã nhưng do thời điểm đó không sắp xếp được công việc nên anh không làm được CCCD tại xã. Vậy nên giờ anh phải lên công an huyện để làm. “Nhà tôi ở xa, đi đến trụ sở công an huyện để làm CCCD cũng mất khoảng 1 giờ. Đúng 5 giờ sáng tôi ở nhà đi, lên đến nơi là khoảng 6 giờ, chỉ đứng đợi một lúc rồi vào lấy số thứ tự để làm CCCD. Khi lấy số thứ tự, một cán bộ sẽ kiểm tra giấy tờ, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ phát số cho từng người. Quá trình thu nhận vân tay, chụp ảnh cũng không mất quá nhiều thời gian” - anh Đức chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Hồng Thúy (thường trú tại xã Lê Minh Xuân) cũng cho biết do nhà xa nên chị tranh thủ đến đây sớm để làm CCCD. Số lượng người đến cũng khá đông, cán bộ ở đây phát số thứ tự từ 6 giờ sáng, mọi người cứ đến số thì vào làm thôi.

“Việc phát số kéo dài trong khoảng hơn 1 giờ là dừng lại và cán bộ bắt đầu gọi theo số thứ tự để vào làm CCCD. Các bước thủ tục đều được các anh công an hướng dẫn cụ thể, nhanh, tạo thuận lợi cho bà con” - chị Thúy nói.

Kiểm tra hồ sơ trước, tránh mất thời gian cho dân

Liên quan đến tình hình cấp CCCD tại địa phương, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết hiện nay (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) tại trụ sở công an huyện thu nhận được khoảng 100-150 hồ sơ/ngày. Nếu tính tổ cấp CCCD lưu động tại các xã, thị trấn thì tổng số lượng thu nhận mỗi ngày khoảng 300-350 hồ sơ.

Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết kể từ ngày 16-4, công an huyện tổ chức ưu tiên cấp CCCD đối với học sinh, nhất là các em đang học lớp 9 và lớp 12. Song song đó vẫn tiến hành cấp CCCD cho người dân có nhu cầu. Lịch cấp CCCD là từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, riêng thứ Bảy và Chủ nhật ưu tiên cấp CCCD cho các em học sinh thuộc diện ưu tiên.

Việc bố trí một cán bộ hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ trước khi phát số cho từng người nhằm tránh trường hợp người dân ngồi chờ đợi mất thời gian.

Bên cạnh điểm cấp CCCD cố định tại trụ sở, Ban chỉ huy công an huyện cũng tổ chức một tổ lưu động luân phiên cấp CCCD tại các xã có vị trí ở xa như Bình Hưng, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Lê Minh Xuân, Quy Đức, Đa Phước… để phục vụ người dân. Đối với các xã còn lại ở gần trụ sở công an huyện thì sẽ hướng dẫn người dân lên Đội QLHC về TTXH để làm.

Cũng theo Công an huyện Bình Chánh, hằng ngày từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, tại trụ sở công an huyện sẽ có một đồng chí trực của tổ cấp CCCD tiến hành kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ của từng người dân. Nếu hồ sơ của người dân đủ điều kiện làm CCCD thì sẽ phát số thứ tự (trên mỗi số thứ tự có in khung giờ cụ thể để người dân chủ động sắp xếp thời gian). “Việc bố trí một cán bộ hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ trước khi phát số cho từng người nhằm tránh trường hợp người dân chờ đợi mất thời gian nhưng khi đến lượt thì hồ sơ làm CCCD lại không đủ điều kiện” - đại diện Công an huyện Bình Chánh thông tin.

Liên quan đến vấn đề một số thông tin trên mạng cho rằng tại huyện Bình Chánh xảy ra tình trạng “mua số” thứ tự để làm CCCD, Công an huyện Bình Chánh cho biết sau khi xác minh, kiểm tra, công an huyện khẳng định những thông tin trên là không đúng. Bởi khi phát số thứ tự, người dân phải trực tiếp gặp cán bộ hướng dẫn, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì mới được phát số và trên số thứ tự có ghi tên của mỗi người, khung giờ làm CCCD nên không thể có tình trạng “mua số”.•