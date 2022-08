Cứu 5 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

Chiều 25-8, năm thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu NA-90198-TS gặp nạn trên biển được cứu sống đã về đến quê nhà huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) an toàn.

Trước đó, ngày 17-8, tàu NA-90198-TS do ông Trần Văn Dũng (thường xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, chở bốn ngư dân xuất bến tại Cảng Lạch Quèn (Nghệ An) ra khơi đánh bắt cá.

Đến ngày 24-8, tàu NA-90198-TS bị hỏng máy, thuyền trưởng phải thả trôi tàu tại tọa độ 18 độ 08 phút Vĩ độ Bắc; 107 độ 29 phút Kinh độ Đông (cách bờ biển Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hướng Đông Đông Bắc khoảng 60 hải lý. Trong khi đó, thời tiết trên biển xấu do ảnh hưởng bão số 3.

Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được. Xung quanh khu vực tàu NA-90198-TS bị nạn không có tàu hỗ trợ. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) ngay khi tiếp nhận thông tin đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối, tư vấn cho tàu các biện pháp khắc phục. Cùng với đó, Trung tâm yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu. Đồng thời, Trung tâm huy động các tàu hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ.

Nhận thấy thời tiết hiện trường diễn biến xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có khả năng đe dọa an toàn tính mạng của thuyền viên tàu NA-90198-TS nếu không được hỗ trợ kịp thời, lúc 11 giờ 48 ngày 24-8, Trung tâm đã khẩn trương điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 273 rời vị trí ứng trực tại cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đi cứu nạn.

Đến 19 giờ đêm 24-8, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá NA-90198-TS, tiến hành đưa tất cả năm ngư dân cùng tàu bị nạn về bờ.

Khoảng 9 giờ 42 phút ngày 25-8, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ năm ngư dân và tàu cá NA-90198-TS về Cảng Cửa Lò an toàn. Khi vào đến đất liền, các ngư dân được kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi, động viên và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương và người nhà ra đón.

Hiện người thân đã đưa năm ngư dân về nhà an toàn, sức khỏe, tinh thần bình phục tốt.