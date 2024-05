Cựu đồng đội của Lê Huỳnh Đức-Gonzalez làm sếp lớn dẫn tuyển Philippines đến Hà Nội 16/05/2024 10:57

Alfredo Freddy Gonzalez cựu sao tiền đạo của tuyển Philippines, là đồng đội cũ của cựu trung phong Lê Huỳnh Đức ở CLB Ngân hàng Đông Á.

Alfredo Gonzalez, 46 tuổi mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines sinh ra tại Mỹ, học văn hóa và chơi bóng tại Mỹ, rồi sang Pháp hành nghề. Sau đó, anh quay về quê mẹ khoác áo tuyển Philippines.

Gonzalez là ngôi sao trung phong tỏa sáng ở AFF Cup 2002, giải đấu khi ấy gọi là Tiger Cup, mà thầy trò HLV Calisto của VN về thứ ba nhờ đánh bại Malaysia ở trận tranh HCĐ.

Alfredo Freddy Gonzalez tại Tiger Cup 2002. Ảnh: PFA.

Sau khi tỏa sáng ở AFF Cup năm đó, Alfredo Gonzalez được CLB đại gia của Việt Nam là Ngân hàng Đông Á, khi đó vừa tiếp nhận chuyển giao từ Công an TP.HCM.

Ngay sau khi mang phiên hiệu ngân hàng, CLB này đã chiêu mộ nhiều tên khủng trong đó có ngôi sao tiền đạo của của tuyển Philippines.

Tỏa sáng trong màu áo Philippines và ngay sau đó là một hợp đồng đẹp với Ngân hàng Đông Á cũng diễn ra năm 2002.

Lúc đó báo chí Việt Nam khắc họa nên cặp trung phong trong mơ Huỳnh Đức - Gonzalez. Thời điểm này, CLB Ngân hàng Đông Á ăn tập và trú tạm tại Thành Long (sau đó chuyển về Trung tâm Đạt Đức ở Gò Vấp). Báo chí đến “săn” thông tin từ ngôi sao AFF Cup 2002 rất đông bởi anh chàng này đẹp trai, đá rất kỹ thuật, mang dáng dấp của những tiền đạo Tây Ban Nha và cứ thế, báo chí khai thác dưới mọi góc độ tiền Gonzalez và cô bạn gái của anh cũng mang hai dòng máu Philippines - Mỹ.

Tuy nhiên, khi khoác áo Ngân hàng Đông Á, cặp trung phong trong mơ Huỳnh Đức - Gonzalez chỉ là suy nghĩ trong fan hâm mộ, báo chí. Thực tế trên sân hai tiền đạo chẳng có tiếng nói chung, mạnh ai nấy đá. Gonzalez bơ vơ và lạc lõng đến tội nghiệp. Sau ít vòng đấu, anh cũng chỉ có vài cú santo ăn mừng bàn thắng. Nhưng nhìn chung, anh không hiệu quả, khi trung phong Philippines thiếu sự hỗ trợ, và cuối cùng ra đi trong thất vọng.

Do tỏa sáng tại AFF Cup 2002, trước khi về Ngân hàng Đông Nam Á thì lúc đó ĐT. Long An cũng đã đưa ra lời đề nghị do HLV Calisto tư vấn nhưng Gonzalez chọn làm đồng đội với Huỳnh Đức.

Gonzalez khoác áo tuyển Philippines từ năm 1997 đến 2002. Anh chính thức treo giày năm 2012.

Nay Gonzalez được LĐBĐ Philippines chọn ngồi vào ghế Giám đốc các đội tuyển quốc gia kiêm trưởng đoàn, và đầu tháng 6 tới đây anh sẽ dẫn đội tuyển Philippines đến Hà Nội gặp tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, sau đó sang Jakarta đá lượt trận cuối cùng gặp Indonesia.

LĐBĐ Philippines chọn Gonzalez ngồi vào “ghế trưởng” chuyên môn phụ trách các đội tuyển bởi anh là một tiền đạo giỏi, có lối chơi thông minh và có tầm.

Được biết, HLV Tom Saintfiet của Philippines hô hào hai lượt trận cuối, Philippines sẽ đánh bại Việt Nam (ngày 6-6 tại Mỹ Đình - lượt đi tại Manila, Việt Nam thắng 2-0) và sau đó năm ngày sang Jakarta đánh bại tuyển Indonesia (ngày 11-6) nhằm tranh ngôi nhì bảng F.