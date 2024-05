Đại hội FIFA ở Bangkok gạt bỏ vấn đề của Palestine do AFC đề xuất 18/05/2024 13:32

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Ebrahim Salman Bin Khalifa đề nghị FIFA áp lệnh trừng phạt bóng đá Israel. Tuy nhiên FIFA gạt vấn đề này. Báo chí Thái Lan, chủ nhà của Đại hội lần thứ 74 của FIFA tại Bangkok theo dõi sát diễn biến đại hội.

Trong đó “người nhà” AFC, Chủ tịch Al Khalifa đăng đàn: “Cả gia đình AFC đang đứng về phía LĐBĐ Palestine và đề nghị FIFA trừng phạt bóng đá Israel khi Israel tiến hành cuộc chiến tranh với Hamas giết chết vô số thường dân và phá hủy mọi cơ sở bóng đá của Palestine, trong đó chủ yếu là sự trợ giúp của FIFA và AFC".

FIFA không đưa vấn đề Palestine vào chương trình nghị sự, phiếu tín nhiệm tại Đại hội. Ảnh: B.P

Tuy nhiên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Ban chấp hành FIFA thống nhất gạt bỏ chuyện này sang một bên, tức không bỏ phiếu về vấn đề này. Đại hội lần thứ 74 của FIFA quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó “chốt” chủ nhà World Cup nữ 2027, Philippines là chủ nhà World Cup Futsal nữ đầu tiên, FIFA Club World Cup từ năm 2025 có tăng 32 đội kéo dài một tháng hay không. Giải ngoại hạng Anh và La Liga bán cho Mỹ với số lượng các trận đấu ra sao...

Cần nói thêm rằng, trước đây Israel từng là thành viên của AFC, sau đó họ bỏ châu Á gia nhập UEFA. Cuộc chiến Israel-Hamas, UEFA đã hỗ trợ tích cực cho bóng đá Israel khi quốc gia này có đội tuyển tham dự vòng loại Euro 2024, các CLB đá các cúp châu Âu. UEFA hỗ trợ bằng việc nhờ Hungary bố trí các sân bóng để các đội bóng Israel làm chủ nhà...

Tuy nhiên cuộc chiến của Nga vào Ukraine thì UEFA lại phát pháo đầu tiên trừng phạt bóng Nga ở mọi cấp độ, sau đó FIFA áp đặt lệnh trừng phạt của mình. Hai năm trước đòn trừng phạt đầu tiên của FIFA là cấm tuyển Nga tham dự vòng Play off tranh vé đi World Cup 2022 tại Qatar, cụ thể loại tuyển Nga khỏi trận Play off với Ba Lan. Sau đó Ba Lan đi tiếp đá chung kết Play off và thắng Thụy Điển, Ba Lan dự World Cup 2022.

Tuy nhiên bây giờ FIFA gạt yêu cầu của AFC trừng phạt Israel. Chủ tịch AFC Al Khalifa nêu rất rõ, Israel cũng vi phạm hiến chương FIFA như Nga là những vấn đề ngoài bóng đá tác động lên bóng đá phải bị trừng phạt.

Phải chăng FIFA cũng đang chờ UEFA áp lệnh trừng phạt lên Israel thì FIFA mới chạy theo như cách họ trừng phạt Nga?