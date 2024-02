Đại tá Nguyễn Thanh Liêm tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngày 27-2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (thứ hai từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VGP

Hồi cuối tháng 12-2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (49 tuổi, quê Hà Tĩnh). Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Công an Hà Tĩnh như trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh, chánh thanh tra Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2014.

PV