De Gea từ chối Nottingham Forest, chốt quyết định tương lai

(PLO)- Ngôi sao cũ của Manchester United David De Gea “đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của anh” khi thủ môn tự do người Tây Ban Nha này vẫn đang tìm kiếm một CLB mới sau khi rời Old Trafford.

Thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha David De Gea rời Manchester United sau 12 năm gắn bó khi hợp đồng trị giá 375.000 bảng mỗi tuần của anh hết hạn vào tháng 7 năm ngoái. Cả Newcastle và Nottingham Forest đều quan tâm tới De Gea.

De Gea rất muốn quay trở lại với bóng đá và được cho là vẫn có thể ký một hợp đồng lớn, khi mà nhiều thủ môn đang chơi tốt ở độ tuổi 30. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin vào tháng 12 năm ngoái rằng, Newcastle quan tâm đến De Gea do chấn thương dài hạn của thủ môn số 1 Nick Pope, nhưng sẽ yêu cầu De Gea phải giảm lương.

De Gea đang chờ lời mời từ 1 CLB ở La Liga. ẢNH: PA

Tuy nhiên, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin hôm nay 18-2, theo các nguồn tin thân cận với De Gea thì De Gea đã quyết định ở lại quê hương Tây Ban Nha để chờ đợi lời đề nghị từ một câu lạc bộ La Liga. De Gea được liên kết trở lại CLB đã làm nên tên tuổi anh là Atletico Madrid, nhưng anh cần phải đánh bật thủ môn Jan Oblak khỏi vị trí số một.

Sun Sports tuyên bố, trong bối cảnh thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois bị chấn thương ở Real Madrid, De Gea cũng có thể gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để hỗ trợ khẩn cấp. Vì là cầu thủ tự do nên De Gea có thể tự do ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào anh muốn ngoài kỳ chuyển nhượng. Thị trường chuyển nhượng dành cho các cầu thủ tự do vẫn mở cửa cho đến ngày 28-3.

Sun Sports đưa tin, vào năm 2015, sự cố chiếc máy fax hỏng nổi tiếng đã khiến De Gea không thể rời MU gia nhập Real Madrid. Gần đây, De Gea cũng cũng được CLB Al Shabab của Saudi Arabia liên hệ. Real Betis và Bayern Munich là những điểm đến được cân nhắc khác của De Gea nhưng cuối cùng anh không đến đâu cả.

Từng có thông tin Newcastle sẽ chiêu mộ De Gea sau khi thủ môn số 1 Nick Pope dính chấn thương. ẢNH: REUTERS

Có thông tin tiết lộ rằng De Gea đã từ chối lời đề nghị từ Nottingham Forest trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, trước khi CLB ở Premier League này ký hợp đồng với Mats Selz từ Strasbourg với giá 5,5 triệu bảng. Anh.

De Gea kiếm được 375.000 bảng mỗi tuần tại Manchester United, một số tiền khổng lồ mà hầu hết các câu lạc bộ sẽ không cân nhắc việc trả cho bất kỳ cầu thủ nào, chứ đừng nói đến thủ môn. Tuy nhiên, tiền dường như không phải là tất cả đối với David De Gea.

David De Gea được cho là đã từ chối lời đề nghị trị giá 500.000 bảng mỗi tuần để tái hợp với Cristiano Ronaldo tại Al Nassr ở Saudi Arabia. De Gea từ chối thỏa thuận với số tiền khổng lồ vì anh không muốn chuyển đến giải Saudi Pro League.

De Gea vẫn chưa chơi cho đội bóng nào sau gần 1 năm rời MU. ẢNH: GETTY

Đã có tin đồn về việc David De Gea sẽ trở lại MU vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có 545 lần ra sân cho MU trong 11 mùa giải ở Old Trafford. Trong thời gian đó, De Gea đã vô địch Premier League, FA Cup, Europa League và 2 League Cup.

