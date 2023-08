Điểm chuẩn các trường công an dao động từ 14,01 đến 24,94

(PLO)- Sáng ngày 24-8, Cục Đào tạo Bộ Công an đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023.

Theo đó, năm nay, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm đối với nữ.

Xếp thứ hai là ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân với 24,23 đối với nữ.

Tiếp theo, ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường Đại học An ninh nhân dân là 24,16 điểm đối với nữ và ngành Nghiệp An ninh của Học viện An ninh nhân dân là 24,14 điểm đối với nữ.

Phương thức xét tuyển vào các học viện, trường Công an Nhân dân năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2022 với 3 phương thức.

Đó là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm danh những ngành đại học có điểm chuẩn cao nhất tại TP.HCM (PLO)- Năm nay, nhiều ngành khối công nghệ thông tin và khối xã hội có điểm chuẩn cao vượt trội, vượt hẳn khối ngành y dược.

MINH TRÚC