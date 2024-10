Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối mạnh mẽ 24/10/2024 17:39

Chiều nay 24-10, tại hội thảo với chủ đề Scale Up Forum 2024 do Endeavor tổ chức, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc khối đầu tư Quỹ Dragon Capital cho biết, trong thời gian tới kinh tế toàn cầu sẽ tốt hơn, lãi suất các khu vực sẽ thấp hơn, điều này giúp các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam sẽ có những bước tăng trưởng kinh tế tốt.

Theo ông Tuấn, kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi tốt về mặt sản xuất, nhưng lĩnh vực tiêu dùng vẫn chưa rõ nét. Điều này ít nhiều sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Chính phủ đang cho thấy những quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: PHƯƠNG MINH

"Tuy nhiên, chúng tôi đang nhìn thấy những quyết tâm cao độ của Chính phủ trong việc phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Chính phủ đã đặt các mục tiêu rất mạnh mẽ như tăng trưởng GDP từ 7,5-8% trong giai đoạn 2026-2030. Trong lịch sử, chưa bao giờ có mục tiêu cao như vậy.

Các chính sách và chuyển động hiện nay của Chính phủ đang phục vụ cho vấn đề này. Do đó, việc đặt mục tiêu cao sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng kinh tế tốt hơn trong tương lai" - tiến sĩ Tuấn nói.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam lên 6,8% (từ mức 6,0%) nhờ kết quả GDP của quý III-2024 khả quan hơn dự kiến.

Quý IV-2024 dự kiến ​​tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức 6,9%. Dự báo GDP năm 2025 vẫn ở mức 6,7%, với mức tăng trưởng dự kiến 7,5% trong nửa đầu năm và 6,1% nửa cuối năm so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Standard Chartered, động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối mạnh mẽ, với sự cải thiện trong nhiều lĩnh vực bao gồm xuất nhập khẩu, bán lẻ, bất động sản, du lịch, xây dựng và sản xuất.

Sự phục hồi thương mại và hoạt động kinh doanh gia tăng cùng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm 2025 và xa hơn nữa.

Trong 9 tháng năm 2024, FDI giải ngân tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi FDI cam kết tăng 12% so với cùng kỳ. Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất là động lực chính giúp kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng, với mức tăng trưởng xuất khẩu đạt 15% so với cùng kỳ.