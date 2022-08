Đồng Nai thông tin 2 vợ chồng Phó giám đốc Sở của tỉnh cùng xin nghỉ việc

Ngày 5-8, ông Trần Quang Tú - giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai thông tin về trường hợp hai phó giám đốc sở là vợ chồng ở Đồng Nai cùng làm đơn xin nghỉ việc.

Trước đó vào cuối tháng 7- 2022, ông Lê Văn Lộc - Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên - Phó giám đốc Sở Nội cùng gửi đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe và có việc gia đình gây xôn xao trong cán bộ công chức, đảng viên.

Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 5-8, ông Trần Quang Tú - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, thông tin trường hợp ông Lê Văn Lộc và vợ là bà Trần Thị Ái Liên cùng làm đơn xin nghỉ việc không phải do lương, không phải do môi trường làm việc áp lực mà do việc riêng gia đình.

“Vợ chồng bà Liên, ông Lộc thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý, nên việc này đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, giải quyết đơn xin nghỉ theo đúng trình tự. Vì vậy việc giải quyết sẽ lâu hơn các cán bộ bình thường. Hiện, đơn xin nghỉ việc của hai lãnh đạo Sở vẫn đang chờ duyệt”- Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai thông tin thêm.

Được biết bà Liên từng công tác ở Sở Nội vụ nhiều năm, còn ông Lộc từng làm giám đốc Trung tâm tư vấn công nghiệp (Sở Công nghiệp, nay là Sở Công thương) rồi làm phó giám đốc Sở Công thương.

Cuối tháng 4-2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lộc làm phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ phụ trách lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Sở Nội vụ và Sở Khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua có nhiều cán bộ sai phạm, bị xử lý kỷ luật Đảng, điều chuyển công tác.