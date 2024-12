Dự báo thời tiết ngày 20-12: Bắc Bộ đêm và sáng trời tiếp tục rét, Nam Bộ ngày nắng 20/12/2024 07:43

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 20-12: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 20-12, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 20-12: Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ hôm nay có thể đạt 10 độ C. Thời tiết miền Bắc ban ngày tiếp tục nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C, về đêm nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 10-13 độ C. Miền Trung hôm nay chỉ còn mưa rào. Cụ thể, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa rào và dông. Phía bắc trời rét. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, sáng sớm se mát. Ban ngày trời mây thay đổi, chiều tối một vài nơi mưa rào. Hôm nay thời tiết biển vẫn chuyển biến xấu, các hoạt động trên biển cần chú ý.